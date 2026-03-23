В 3 странах украинцы смогут получить загранпаспорт без дополнительных поездок в посольство

Уже вскоре для получения загранпаспорта украинцам за рубежом не придется совершать несколько поездок в посольство.

Уже совсем скоро украинцы в США, Канаде и Великобритании смогут получать украинские паспорта через сервисные центры компании VFS Global, пишет МИД Украины. Также в министерстве утверждают, что планируют распространить упрощенное получение документа и на другие страны.

Интересно Конфискуют и даже выпишут штраф: эти продукты нельзя везти через польскую границу

Как будет работать адресная доставка загранпаспортов?

В МИД заявили, что вместе с VFS Global уже завершили подготовку экспериментального проекта по адресной доставке загранпаспортов. Для того, чтобы получить документ, его все еще нужно оформить в дипломатических учреждениях Украины за рубежом – посольствах или консульствах. Впрочем, ехать второй раз, чтобы просто забрать документ, уже не нужно.

Благодаря этому проекту украинцы сразу в трех странах – США, Канаде и Великобритании – смогут получить свои готовые паспорта в 35 сервисных центрах VFS Global.

Важно! Выдача паспортов будет происходить только после обязательной верификации личности. Это гарантирует и защиту персональных данных, и поможет избежать возможных злоупотреблений.

Ожидается, что проект заработает уже на следующей неделе, а реализуют его в рамках цифровизации консульских услуг и развития системы "еКонсул". Для того, чтобы воспользоваться этой опцией, при подаче документов на паспорт в дипломатических учреждениях украинцы должны указать, что хотят получить документ в сервисном центре VFS.

Как получить загранпаспорт за рубежом?

Для того, чтобы получить документ, нужно собрать ряд документов. При этом в дипломатические учреждения нужно приносить и оригиналы, и копии. Для того, чтобы оформить паспорт для лица, старше 16 лет, он лично должен подать заявление-анкету, пишет Посольство Украины в Канаде. К ней прилагаются:

актуальный военно-учетный документ в электронном виде (для мужчин в возрасте 18 – 60 лет). Он должен быть сформирован не ранее, чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение через приложение Резерв+;

предыдущий паспорт, подлежащий обмену – оригинал, копии первой страницы и страницы с визой;

внутренний паспорт или ID-карта;

фотография размером 10х15 сантиметров для сканирования;

документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за рубежом;

справка о регистрации места жительства в Украине;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Что еще стоит знать украинцам за рубежом?