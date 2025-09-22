На севере Италии 22 сентября выпали значительные осадки. Стихия привела к масштабным наводнениям и оползням в разных районах.

В Милане пострадали от наводнений, а в провинции Комо – оползни. Регион Ломбардия задело больше всего, пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA и Express.

Читайте также В Турции бушуют сильные лесные пожары: под угрозой отели и дома в Анталии и Мугли

Какие регионы Италии накрыли ливни?

Район Нигуарда в Милане подвергся особенно сильному наводнению после того, как река Севезо вышла из берегов. Провинции Монца и Варезе также значительно пострадали от неблагоприятных погодных условий.



В Милане из-за ливней произошли оползни / Фото Vigili del Fuoco

Согласно сообщениям, местные пожарные были мобилизованы для проведения многочисленных чрезвычайных операций в ответ на экстремальные условия, поразившие Ломбардию.



Север Италии накрыли сильные наводнения / Фото Express

Почему происходят такие погодные явления?

Эксперты связывают рост частоты и интенсивности таких погодных явлений – жару, засухи, сильные штормы и наводнения – с климатическим кризисом из-за выбросов парниковых газов, вызванными человеком.

Хотя глобальному потеплению способствуют различные источники, главным виновником остается сжигание ископаемого топлива, такого как нефть, газ и уголь, которое продолжает приносить значительные прибыли мировым энергетическим компаниям.

Что происходит в других странах?