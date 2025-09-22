Италию накрыли сильные наводнения: оползни затронули самые популярные туристические регионы
- На севере Италии, в частности в Милане и провинции Комо, произошли масштабные наводнения и оползни из-за значительных осадков 22 сентября.
- Эксперты связывают рост частоты таких погодных явлений с климатическим кризисом, вызванным выбросами парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.
На севере Италии 22 сентября выпали значительные осадки. Стихия привела к масштабным наводнениям и оползням в разных районах.
В Милане пострадали от наводнений, а в провинции Комо – оползни. Регион Ломбардия задело больше всего, пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA и Express.
Какие регионы Италии накрыли ливни?
Район Нигуарда в Милане подвергся особенно сильному наводнению после того, как река Севезо вышла из берегов. Провинции Монца и Варезе также значительно пострадали от неблагоприятных погодных условий.
В Милане из-за ливней произошли оползни / Фото Vigili del Fuoco
Согласно сообщениям, местные пожарные были мобилизованы для проведения многочисленных чрезвычайных операций в ответ на экстремальные условия, поразившие Ломбардию.
Север Италии накрыли сильные наводнения / Фото Express
Почему происходят такие погодные явления?
Эксперты связывают рост частоты и интенсивности таких погодных явлений – жару, засухи, сильные штормы и наводнения – с климатическим кризисом из-за выбросов парниковых газов, вызванными человеком.
Хотя глобальному потеплению способствуют различные источники, главным виновником остается сжигание ископаемого топлива, такого как нефть, газ и уголь, которое продолжает приносить значительные прибыли мировым энергетическим компаниям.
