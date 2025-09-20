В течение последнего года более 127 тысяч человек покинули Новую Зеландию, и более половины из них – это граждане страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Эта цифра на 28% больше, чем в предыдущем году.

Почему местные покидают Новую Зеландию?

Основных причин, почему люди уезжают из Новой Зеландии, две – это высокая стоимость жизни и отсутствие возможностей для трудоустройства. Страна имеет население всего в 5,3 миллиона человек, и после того, как центральный банк повысил официальную ставку наличных, чтобы сдержать стремительный рост инфляции, все больше людей думают о переезде.

В частности, немало людей из-за рубежа приезжают в Новую Зеландию ради возможностей трудоустройства – и когда их становится слишком мало, эти люди уезжают. В частности, популярным местом для переезда является Австралия – страна с сильной экономикой, и сейчас там гораздо больше возможностей.

Ранее в этом году правительственная туристическая кампания "Все должны ехать", встретила насмешки от местных на фоне массового выезда граждан. На кампанию выделили 500 тысяч новозеландских долларов, и она была ориентирована на то, чтобы привлечь туристов из соседней Австралии, которая является крупнейшим туристическим рынком Новой Зеландии.

Как и многие другие страны, Новая Зеландия столкнулась с падением уровня туризма после пандемии, и сейчас количество посетителей из Австралии составляет всего 88% от показателя 2019 года.

Около 56% мигрантов из Новой Зеландии планируют прожить за рубежом год или даже дольше. И они выбирают Австралию, ведь средняя заработная плата там выше на 26%. Кроме того, местные эксперты обеспокоены тем, как выезд граждан повлияет на ситуацию в будущем. Ведь люди трудоспособного возраста покидают страну, а через строгие иммиграционные правила, меньше иностранцев прибывают в Новую Зеландию по рабочим визам.

