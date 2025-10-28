Самый сильный шторм на всей планете: на Ямайку обрушился ураган "Мелисса"

В понедельник ураган "Мелисса" усилился до редкого шторма 5-й категории и приблизился к Ямайке – где синоптики ожидали просто катастрофических наводнений и оползней.

Ураган "Мелисса" сейчас считается самым сильным штормом года в мире по скорости ветра и низким центральным давлением, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

Интересно Самый сильный ураган на Земле в 2025-м: "Мелисса" только движется на Ямайку, а уже бьет рекорды

Что известно об урагане "Мелисса"?

Если сила "Мелиссы" не стихнет в ближайшее время, это будет самый сильный ураган, обрушившийся на Ямайку с начала ведения учета в 1851 году. "Мелисса" уже привела к гибели 7 человек в северной части Карибского бассейна во время движения к острову.

Ураган вышел на берега острова во вторник, и ожидается, что позже он достигнет Кубы и направится к Багамским островам – впрочем, согласно прогнозам, ураган не должен задеть США.

Ураган "Мелисса" достиг Ямайки: смотрите видео

По данным Национального центра ураганов, "Мелисса" и в дальнейшем остается ураганом 5-й категории, и движется со скоростью 280 километров в час. Впрочем, минимальное центральное давление шторма немного снизилось – с 909 до 901 миллибар, пишет CNN.

Но чем ниже давление – тем сильнее шторм, поэтому его падение указывает лишь на то, что в течение ближайших часов "Мелисса" может набрать силы.

Важно! Самое низкое давление урагана "Катрина", опустошившего штат Луизиана в 2005 году, составляло 902 миллибар, а это значит, что ураган "Мелисса" может оказаться даже более мощным.

Что наиболее опасно во время урагана?

Много внимания уделяется сильным штормам "Мелиссы" – впрочем, синоптики ожидают, что последствия шторма из-за воды могут быть даже более катастрофическими. Разрушительные и опасные для жизни наводнения и приливы могут сопровождать ураган, и особенно на Ямайке. Даже если ветер в какой-то момент ослабнет, с водой этого не случится.

В северной части Карибского бассейна в результате урагана может выпасть несколько футов осадков – а на Ямайке количество осадков составит 20 – 30 дюймов.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?