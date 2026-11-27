Совсем скоро Европу накроют сильные штормы, во время которых скорость ветра может достигать 160 километров в час, а циклон может привести к серьезным сбоям в транспортном сообщении.

Уже в ближайшие дни к крайнему северу и северо-западу Европы приблизится глубокий циклон с сильными ветрами, пишет DobraPogoda24.pl.

Какие страны больше всего пострадают от штормового ветра?

Циклон развивается в Северной Атлантике и приблизится к Исландии 27 ноября, принеся с собой мощные штормовые ветры и осадки. Последний прогноз модели ICON указывает на то, что скорость порывов ветра может достигать 90–160 километров в час, а в некоторых регионах в глубине страны ветер может быть даже сильнее.

Это может привести к серьезным перебоям в работе аэропортов, а также к отмене и задержкам многих рейсов.

А вот в соседней с Украиной Польше из-за антициклона ветер в конце ноября будет слабым или умеренным, лишь с единичными более сильными порывами в нескольких регионах. Его скорость будет составлять примерно 35–55 километров в час. Более сильные порывы будут изредка фиксироваться только в предгорьях и в горах – там они будут достигать примерно 60–85 километров в час.

Между тем в Украине в ближайшие дни можно ожидать уже настоящих зимних морозов: ночью температура будет опускаться до 6–11 градусов ниже нуля, а днем – до –7.

В то же время впервые средняя температура поверхности Земли в течение шести дней подряд превышает доиндустриальные показатели более чем на 2 градуса: 23 ноября отклонение вообще достигло рекордных 2,24 градуса. Ученые убеждены, что это свидетельствует об ускорении глобального потепления.