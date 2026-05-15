Молодожены могут получить штраф в аэропорту: об этом правиле все забывают

Многие пары отправляются в медовый месяц за границу – и не все вовремя вспоминают о важном правиле аэропортов, которое может привести к дополнительному и неприятному сбору. А кроется оно в смене фамилии после бракосочетания.

Многие пары после бракосочетания берут общую фамилию – а это означает, что документы по крайней мере одного человека из двух меняются. И если отпуск бронировался еще до церемонии, это может вызвать путаницу и дополнительные расходы перед посадкой на самолет, пишет Express.

Интересно Придираться будут больше: Ryanair повышает бонус за штрафование пассажиров

Что следует сделать молодоженам перед полетом в отпуск?

Вероятно, большинство людей уже знают, что если имя и фамилия в посадочном талоне не совпадает с именем в паспорте, это может привести к нескольким неприятным последствиям. Как минимум придется заплатить штраф в размере аж 180 евро, а в худшем случае кого-то из пары могут просто не пустить на самолет.

Но не все молодожены вовремя вспоминают об этом правила – а все же большинство бронируют отпуск еще до бракосочетания, поэтому в посадочных талонах могут быть указаны устаревшие данные. А если юридические обстоятельства изменились, служба контроля в аэропорту может отнестись к вам как к совсем другому человеку.

Что делать в таком случае?

Если вы заметили, что имя в посадочном талоне не совпадает с тем, что указано в паспорте, нужно обратиться в службу поддержки авиакомпании. В большинстве из них талон можно изменить без проблем – но если делать это в последнюю минуту, можно столкнуться с неприятным сбором.

Важно! Проверять правильность данных в посадочном талоне нужно не только молодоженам – часто случаются досадные ошибки или просто опечатки, что могут привести к штрафу.



Имя в паспорте должно совпадать с посадочным талоном / Фото Pexels

Во всех ли авиакомпаниях нужно доплачивать за смену имени?

После перехода на любой сайт авиакомпании для того, чтобы изменить имя, система часто может рассматривать это как попытку "переноса билета", и поэтому будет взимать за вас стандартную плату. В зависимости от авиакомпании она может существенно колебаться – от 50 до 180 евро.

Что интересно, наибольшую плату взимает авиакомпания, что во всей Европе известна низкими ценами на билеты – Ryanair. Там в последний день придется заплатить именно 180 евро.

К счастью, авиакомпании также знают об этой распространенной проблеме молодоженов, и поэтому предлагают механизмы, которые позволяют избежать платы. Вот что нужно сделать.

EasyJet. В службу поддержки клиентов нужно позвонить по крайней мере за 2 суток до рейса, и тогда талон изменят бесплатно.

В службу поддержки клиентов нужно позвонить по крайней мере за 2 суток до рейса, и тогда талон изменят бесплатно. Ryanair. вебчат Изменить талон можно через вебчат авиакомпании – для этого нужно будет предоставить копию свидетельства о браке.

вебчат Изменить талон можно через вебчат авиакомпании – для этого нужно будет предоставить копию свидетельства о браке. Jet2. "Настоящую смену имени" из-за брака авиакомпания позволяет провести бесплатно – нужно только обратиться в их колл-центр. А вот онлайн сменить имя не получится.

"Настоящую смену имени" из-за брака авиакомпания позволяет провести бесплатно – нужно только обратиться в их колл-центр. А вот онлайн сменить имя не получится. Virgin Atlantic. Нужно обратиться в службу поддержки клиентов – как правило там отменяют дополнительную плату, если изменение связано с женитьбой или разводом.

Нужно обратиться в службу поддержки клиентов – как правило там отменяют дополнительную плату, если изменение связано с женитьбой или разводом. TUI. Большинство юридических изменений имени также оформляют бесплатно. Но в случаях пакетных туров все же могут взимать определенный административный сбор.

За что еще могут взыскать дополнительную плату?

Чаще всего к дополнительным и неожиданным расходам в аэропорту приводит слишком большой размер багажа – ведь все авиакомпании имеют определенные ограничения габаритов, пусть они и отличаются, пишет Skyskanner. Поэтому перед полетом нужно обязательно проверить, какой вес и размер чемодана и ручной клади разрешены.

Вот что делать, чтобы за багаж не пришлось платить сверхурочно:

Заплатите за дополнительный вес заранее – да, это действительно может быть способом сэкономить, ведь штраф на месте значительно выше, чем цена за багаж.

– да, это действительно может быть способом сэкономить, ведь штраф на месте значительно выше, чем цена за багаж. Взвешивайте перед аэропортом . Лучше сделать это еще дома, во время упаковки вещей, чтобы избежать неприятных сюрпризов потом.

. Лучше сделать это еще дома, во время упаковки вещей, чтобы избежать неприятных сюрпризов потом. Делите багаж со спутником . Вещи можно распределить по сумкам семьи или друзей, чтобы достичь идеального веса в каждом чемодане.

. Вещи можно распределить по сумкам семьи или друзей, чтобы достичь идеального веса в каждом чемодане. Используйте ручную кладь на максимум. Это – еще один хитрый способ, который позволит взять больше вещей.

Впрочем, с последним пунктом все же стоит быть осторожными – ведь за чрезмерную ручную кладь могут оштрафовать. Особенно пристально следит за этим лоукостер Ryanair – там работники даже получают бонусы за то, что находят слишком большие сумки.

За последние несколько лет этот бонус поднимали уже дважды, и сейчас он составляет 3,50 евро.