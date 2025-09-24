Италия продолжает оставаться одним из самых популярных направлений отдыха в мире, привлекая миллионы туристов ежегодно. Однако, наплыв посетителей привел к увеличению нагрузки на исторические памятники и природные ландшафты страны.

В ответ на это власти объявили о новых правилах, направленных на управление поведением туристов. Нарушителям может грозить штраф до 7 000 евро, а в некоторых случаях и тюремное заключение, пишет 24 Канал со ссылкой на BILD.

Какие новые запреты ввела Италия?

Поддельные бренды

Пытаясь защитить итальянскую моду и местный бизнес, власти ввели строгие правила относительно покупки поддельных дизайнерских товаров. Туристам, уличенным в покупке поддельных сумок, солнцезащитных очков или часов, грозят большие штрафы до 7 000 евро, а в перспективе – даже 6 месяцев заключения.

Пляжи и курорты

Власти Сардинии тоже вводят строгие правила, чтобы защитить природную среду острова. Такие виды деятельности, как копание ям на пляжах, строительство больших песчаных замков или вывоз песка и ракушек, строго запрещены. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 3 000 евро.

Эти меры отражают стремление правительства сохранить уникальные экосистемы Сардинии, поскольку даже незначительные нарушения могут привести к постепенной деградации береговой линии.

Сидение на лестнице и таскание чемоданов

Согласно новым правилам, посетителям также запрещено сидеть на Испанской лестнице или таскать чемоданы по их исторической поверхности. Тем, кто не будет придерживаться этих правил, грозит большой штраф в размере 400 евро.



Испанская лестница / Фото Unsplash

Местные власти оправдывают эти меры необходимостью сохранения структурной целостности памятника. В прошлом лестница уже подвергалась повреждениям из-за неосторожного поведения некоторых посетителей.

Где и какие ограничения действуют в Италии?

В городе Прая-а-Маре, Калабрия , родителям грозит штраф в размере 250 евро, если их детей в возрасте до 14 лет найдут на улице после 12:30 ночи.

, родителям грозит штраф в размере 250 евро, если их детей в возрасте до 14 лет найдут на улице после 12:30 ночи. У Лигурии власти ввели запрет на ношение вьетнамок во время путешествий по горным тропам. Это правило призвано повысить безопасность как для туристов, так и для спасателей, поскольку неподходящая обувь может усложнить спасательные работы в случае инцидента. Такая же ситуация и в Портофино, пишет The Sun.

власти ввели запрет на ношение вьетнамок во время путешествий по горным тропам. Это правило призвано повысить безопасность как для туристов, так и для спасателей, поскольку неподходящая обувь может усложнить спасательные работы в случае инцидента. Такая же ситуация и в Портофино, пишет The Sun. На острове Капри введены правила, запрещающие носить обувь, создающую громкие звуки на тротуаре. Эта инициатива направлена на сохранение спокойствия и комфорта местных жителей.

Хотя новые правила поначалу кажутся странными, они направлены на создание более гармоничной среды для туристов и жителей страны.

Какие последние новости из Италии?