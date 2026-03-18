Шлепанцы и купальники под запретом: все, что нужно знать украинцам перед отпуском в Испании

Испания –это невероятная страна для отдыха, но для тысяч туристов каждый год отпуск омрачается неожиданными штрафами, о существовании которых они даже не подозревали.

В Испанию ежегодно прибывают миллионы туристов – и ежегодно из-за их поведения правила и законы становятся все жестче и жестче. Поэтому в 2026 перед прибытием в страну лучше проверить, какие локальные правила там существуют, пишет Express.

Что нужно знать перед отпуском в Испании?

Вейпинг и курение

Испания ужесточает ограничения не только по курению сигарет, но и по вейпингу. Запрещенных мест становится все больше – и в 2025 году страна ввела полный запрет на курение на открытом воздухе.

Отныне за вейп в барах, на террасах ресторанов или на пляжах придется заплатить от 30 до 2000 евро.

Ограничения на обувь

Так, в Испании можно носить далеко не всю обувь – по крайней мере за рулем. Если вы раздумываете о том, чтобы арендовать машину в стране, чтобы осмотреть больше достопримечательностей, не забудьте сначала заменить шлепанцы на что-то другое.

Испанские правила вождения утверждают, что в некотором обуви водитель не может правильно управлять педалями. И к ней относятся:

шлепанцы;

сандалии;

высокие каблуки;

обувь на танкетке.

Также водить запрещено босиком – за все эти нарушения можно получить штраф от 80 до 200 евро.

Штраф за купальник

На прибрежных курортах Испании часто можно увидеть женщин, идущих к пляжу прямо в купальниках, или мужчин топлес – впрочем, многие города в стране уже устали от этого, и поэтому ввели новые и достаточно строгие правила.

Если вы находитесь далеко от пляжа или бассейна, ходить в одном только купальнике или с голым торсом запрещено. Штрафы в некоторых городах достигают 500 евро, пишет Mirror.

Ограничение алкоголя

Если вы едете на курорт "все включено", вероятно, ожидаете безлимитного доступа к бару – но во многих отелях страны это уже работает не так. Гости могут получить только шесть напитков в день – три за обедом и столько же за ужином. Это должно сдержать недисциплинированное поведение туристов.

Бронирование шезлонгов

Многие пытаются обеспечить себе лучшее место у моря, оставляя на шезлонгах или песке полотенца. Впрочем, в Испании уже начали борьбу и с этим явлением – а нарушение может обернуться штрафом в 250 евро.

Что еще нужно знать туристам?