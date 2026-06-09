"Даже подумать не могли": украинка раскрыла, за что штрафуют в Германии

Украинка, живущая в Германии уже более трех лет, рассказала, что даже подумать не могла, за какие вещи могут штрафовать в стране. Особенно внимательными стоит быть водителям автомобилей.

После переезда в Германию обязательно нужно узнать о местных правилах и законах – потому что иногда штрафы бывают совсем неочевидны. По словам украинки, многие водители даже не догадываются о том, за что могут получить наказание, сообщает liudmyla.rusina.

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За что могут выписать штраф водителям в Германии?

Первое, что лучше не делать в Германии – это громко хлопать дверью машины. Это считается нарушением тишины, особенно если сделать это ночью. Штраф в некоторых случаях может достичь до 80 евро.

Второе необычное правило – прогревать машину, или просто стоять на месте с включенным двигателем также нельзя. Здесь проблема уже не только в шумности процесса, но и в экологии и экономии горючего.

Закончилось топливо на автобане? Это считается созданием опасности, и за это здесь штраф в 70 евро,

– поделилась украинка.

Остаться с пустым кошельком в Германии можно даже не сдвинувшись с места: в Германии владелец обязан ухаживать за автомобилем и тогда, когда им не пользуется: чистить от снега, льда и грязи. Если же этого не сделать – также выпишут штраф.

Украинка рассказала о необычных штрафах для водителей в Германии: смотрите видео

Но чистить автомобиль лучше не возле дома, потому что за вред окружающей среде можно заплатить до 100 евро штрафа. И даже за то, что посигналите без причины, в Германии могут наказать.

Поэтому водителям здесь нужно не только правильно ехать, но и правильно стоять, ждать и даже двери закрывать,

– добавила блогерша.