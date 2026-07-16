Штраф за мочеиспускание и музыку: что нужно знать туристам перед отдыхом на пляже в Европе

Летняя поездка за границу практически всегда включает отдых на пляже –, но многие европейские страны в этом году продлили или ввели ряд интересных и необычных для туристов запретов.

Чтобы отдых на пляже не обернулся большими штрафами и неприятностями, еще перед поездкой стоит ознакомиться со всеми законами, действующими в разных странах Европейского Союза, пишет Euronews.

Какие необычные штрафы действуют сейчас на пляжах в Европе?

Запреты на пляжное снаряжение

Некоторые пляжи начали запрещать различное пляжное снаряжение – например, зонтики – с целью защиты окружающей среды. Такие ограничения действуют на Сардинии, в Пунта-Молентис. Устанавливать также нельзя беседки и палатки.

Сначала местный мэр объявил, что право на зонтик будут иметь только люди старше 65 лет или дети в возрасте до 10 лет – но после негативной реакции со стороны туристов и местных жителей правила изменили. Один пляжный зонт можно установить на семью или группу – но только при условии, что его будут размещать в месте, указанном работниками пляжа.

На другом пляже на Сардинии запрещено пользоваться пляжными полотенцами. Причина запрета заключается в том, что они задерживают песок, и таким образом пляж постепенно опустошается. За нарушение запрета придется заплатить 100 евро.

Запрет на курение

Более 600 пляжей Испании уже ввели запрет не только на курение, но и на вейпинг. Чаще всего такие запреты действуют на Канарских и Балеарских островах, в Сан-Себастьяне и в Барселоне.

В прошлом году подобный общенациональный запрет ввели и во Франции – там за курение на пляже придется заплатить 135 евро. Запрещают курение и во многих районах Италии.

Прогулки в купальниках

Популярные курортные города вводят все более строгие правила в отношении прогулок в купальниках на улицах. В Сорренто, что на юге Италии, это может привести к штрафу в размере 500 евро. Такие же правила действуют на Майорке, в Барселоне и в португальском городе Албуфейра.

Мочеиспускание в море

Еще с 2022 года город Виго, расположенный на севере Испании, запретил "физиологическое опорожнение на пляжах или в море". За нарушение придется заплатить 750 евро.



За мочеиспускание на некоторых пляжах могут оштрафовать / Фото Pexels

Музыка

Посетителей пляжей Португалии могут оштрафовать на тысячи евро, если они будут слишком громко включать музыку. Портативные колонки на пляжах запретили еще в 2023 году, и за соблюдением этого правила следят довольно строго.

Слоны на пляже

Если вы отдыхаете в городке Гранвилия во Франции, лучше оставить своего ручного слона дома. После инцидента 2009 года, когда передвижной цирк разрешил слонам купаться в море, оставляя после себя экскременты в воде, слонам официально запретили посещение пляжей.

Но правила действуют и в отношении других животных: например, находиться с собаками на многих пляжах Италии, Франции и Хорватии разрешено только в определенное время суток: рано утром или поздно вечером.