В Испании будут штрафовать за сушку белья: вот где запрещено это делать

Во многих городах Испании правила достаточно строгие и для местных жителей, и для туристов – но некоторые запреты могут ввести украинцев в настоящий ступор, а их незнание обернется большим штрафом.

Если вы привыкли к правилу "мой дом – моя крепость", в Испании оно не работает. Балкон дома – это уже не только ваше личное пространство, ведь его видно с улицы. И за одно простое и привычное действие там можно поплатиться, и вполне буквально, пишет The Olive Press.

Интересно Культовый пляж Майорки "исчезает" из-за наплыва туристов: местные возмущены

За что могут выписать штраф в Испании?

Если вы решите посетить живописный испанский город Лорка, что в провинции Мурсия, лучше не развешивайте белье на балконе. Конечно, под жарким местным солнцем оно высохнет быстро – но за эту экспресс-сушку придется заплатить аж 1500 евро из-за нового запрета.

Постановление недавно принял городской совет, а инициаторы объясняют, что правило должно защитить не только здания, но и окружающую среду от повреждений. Кроме того, запрет поможет избежать того, что в документе назвали "антисоциальным поведением".

Состояние фасадов, балконов и элементов, видимых с улицы, влияет на общее восприятие Лорки, поэтому это постановление направлено на поощрение образцового поведения,

– заявил мэр города Фульхенсио Хиль.

Штрафы начинаются от 151 евро, но могут достичь и 1500 евро, если нарушение признают не незначительным, а серьезным. Впрочем, что именно это означает, не уточняют.

К слову, Лорка – это не единственный город в Испании, где существуют строгие правила по стирке. В городке Виго также запретили стирать на балконах, видимых с улицы, а также выливать воду из ведер, вытряхивать одежду, развешивать украшения и тому подобное. Штраф за любое нарушение может достичь 750 евро.



В некоторых городах Испании нельзя сушить белье на улице / Фото Pexels

Что еще лучше не делать в Испании?

На законах по сушке и стирке белья необычные ограничения не завершаются, пишет Express. Вот еще несколько вещей, которых в Испании лучше избегать.

Вытряхивание ковра возле дома . Если ковер запылился, лучше не очищать его возле подъезда, особенно в Севилье – там это может обернуться штрафом.

. Если ковер запылился, лучше не очищать его возле подъезда, особенно в Севилье – там это может обернуться штрафом. Заведение двигателя . Да, даже если вы просто завели двигатель, можете попасть в неприятности – но только в случае, если после этого никуда не поехать. Ненужное включение двигателя создает шум и мешает соседям, и поэтому наказывается.

. Да, даже если вы просто завели двигатель, можете попасть в неприятности – но только в случае, если после этого никуда не поехать. Ненужное включение двигателя создает шум и мешает соседям, и поэтому наказывается. Строительство песчаных замков. На пляже это, вероятно, любимое занятие детей. Но если вы построите слишком большой песчаный замок в популярных районах Тенерифе Ароне или Арике, этим нарушите закон.

Что еще следует знать туристам в Испании?

Поездка в Испанию этим летом может быть не такой приятной, как хотелось бы – и вовсе не из-за странных штрафов. В этом году страна готовится к аномальной жаре, и поэтому в Испании уже даже появляются "климатические укрытия". Эти убежища – это помещения, где можно будет безопасно переждать периоды экстремальной жары. Обычно там должны быть кондиционеры, доступ к питьевой воде и зоны отдыха.

В прошлом году во многих регионах Испании температура летом достигала +45 градусов, а по всей стране только в 2025 году зафиксировали более 150 тысяч смертей из-за жары.