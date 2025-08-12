Испания –это чрезвычайно популярная страна для отдыха, но всего одна простая ошибка может превратить желанный отдых в кошмар.

Если вы не хотите начать свой отпуск в Испании с большого штрафа, нужно сразу запомнить, чего нельзя делать в Испании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что нельзя делать на пляжах в Испании?

Всего одна ошибка на испанском пляже может привести к очень серьезным и неприятным последствиям – в том числе и к штрафу, который может достигать 2000 евро. И эта ошибка – это курение электронных сигарет.

Несмотря на то, что в стране они не запрещены, некоторые прибрежные зоны ввели свои правила, запрещающие вейпинг на пляжах. И если туристов поймают на нарушении, штрафа не избежать. Эти ограничения – это не часть национального законодательства, но они контролируются местными советами.



На некоторых пляжах Испании нельзя курить / Фото Pexels

Это означает, что хоть курить электронную сигарету на улице разрешено, на пляже это все еще может привести к проблемам. И многие туристы совершают эту ошибку: они думают, что если что-то не запрещено в стране, тогда оно разрешено везде.

И в соответствии с политикой борьбы с курением, уже несколько популярных испанских мест ввели зоны, где запрещено курить. Например, на всех городских пляжах Барселоны это правило действует еще с 2022 года, а патрули штрафуют всех, кто его игнорирует.

Кроме того, ряд пляжей обозначены как свободные от курения и на Балеарских островах, включая Майорку, Менорку и Ибицу. Штрафы могут отличаться от места и тяжести правонарушения. Незначительные нарушения приведут к штрафу в 30 евро, а вот повторные и умышленные нарушения приведут к значительно более серьезным последствиям.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какой "невинный" сувенир из поездки может также обернуться большим штрафом.