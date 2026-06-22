200 евро за распространенную привычку: туристка предупредила о малоизвестном штрафе в Италии

Путешественница, которая в течение недели путешествовала по Италии, едва не получила штраф в размере более 100 евро за нарушение одного малоизвестного местного правила. И большинство туристов даже не подозревают о его существовании.

В Италии за одну привычку, присущую многим украинцам, придется заплатить около сотни евро — и лучше узнать об этом правиле еще до поездки за границу, пишет Express. Путешественница Джои Гендлер убедилась в этом на собственном опыте.

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Что нельзя делать в Италии?

Отдых и прогулка по Венеции для многих людей кажутся мечтой – но всего один "безобидный" поступок может привести к тому, что вас остановит полиция. Туристка Джои проходила мимо улицы с ресторанчиками и в конце концов отстояла длинную очередь, чтобы купить итальянское мороженое, джелато.

После этого она присела на тенистую ступеньку, чтобы спокойно его съесть.

Когда я уже собиралась откусить первый кусочек, представители местных властей замахали на меня руками — жест, который я могла воспринять только как "вставай". И вот я нарушила этикет, что, по данным города Венеции, может повлечь за собой штраф от 100 до 200 евро,

– поделилась женщина.

Ознакомиться с этим необычным правилом можно на сайте муниципального правительства: еду и напитки нельзя употреблять, сидя на земле, а также запрещается приседать на валы, памятники, лестницы, мосты, крыши и края фонтанов. Штраф за нарушение может достигать 200 евро, но это еще не самое страшное: туристам также могут запретить возвращаться в место, где они нарушили закон.

Эти правила призваны не только поддерживать общественный порядок и чистоту, но и сохранять ландшафт, старинные здания и памятники.

За что еще придется заплатить в Венеции?

Штраф за сидение на лестнице — это не единственный сбор, с которым придется столкнуться в Венеции. Чтобы попасть в город, туристам нужно купить входной билет. При предварительном бронировании его стоимость в настоящее время составляет 5 евро. А вот если покупать его уже при въезде в город, стоимость возрастает вдвое — до 10 евро.

Впрочем, в этом году правительству подали просьбу повысить цену аж до 50 евро, чтобы уменьшить количество туристов, которые ежегодно наводняют улочки небольшого города.