В Італії за одну звичку, яка є в багатьох українців, доведеться заплатити близько сотні євро – і краще дізнатися про це правило ще перед поїздкою за кордон, пише Express. Мандрівниця Джої Гендлер переконалася у цьому на власному досвіді.

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Що не можна робити в Італії?

Відпочинок і прогулянка у Венеції для багатьох людей видаються мрією – але всього один "нешкідливий" вчинок може призвести до того, що вас зупинить поліція. Туристка Джої проходила повз вулицю з ресторанчиками і зрештою відстояла довгу чергу, аби взяти італійське морозиво, джелато.

Після цього вона присіла на затінену сходинку, аби спокійно його з'їсти.

Коли я вже збиралася зробити перший шматочок, представники місцевої влади замахали на мене руками – жест, який я могла сприйняти лише як "вставай". І ось я порушила етикет, що, за даними міста Венеція, може призвести до штрафу від 100 до 200 євро,

– поділилася жінка.

Знайти це незвичне правильно можна на сайті муніципального уряду: їжу та напої не можна вживати, сидячі на землі, а також не дозволяється присідати на вали, пам'ятники, сходи, мости, дахи та краї фонтанів. Штраф за порушення може сягати аж 200 євро, та це не найстрашніше: туристам також можуть заборонити повертатися на місце, де вони порушили закон.

Ці правила мають на меті не тільки підтримувати громадський порядок та чистоту, але й зберігати ландшафт та старі будинки і пам'ятки.

За що ще доведеться заплатити у Венеції?

Штраф за сидіння на сходах – це не єдиний збір, з яким доведеться зіштовхнутися у Венеції. Для того, аби потрапити у місто, туристам потрібно купити вхідний квиток. За попереднього бронювання його вартість наразі складає 5 євро. А ось якщо купувати його вже на в'їзді в місто, вартість зростає вдвічі – до 10 євро.

Втім, цьогоріч до уряду подали прохання підвищити ціну аж до 50 євро, аби зменшити кількість туристів, які щороку заполоняють вулички невеликого міста.