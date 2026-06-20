Мережею шириться відео, де безліч туристів – і чоловіків, і жінок, і дітей – вишукувалися в чергу, що тягнеться вулицями, аби просто сфотографуватися, пише Express.
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На якому острові стало надто багато туристів?
Зараз вже не вийде просто прийти до гарних локацій грецьких островів та насолодитися видом – через тренди в соцмережах люди прагнуть провести цілі фотосесії та відмовляються їхати без знімків. Це призводить до того, що біля популярних локацій утворюються неймовірно довгі черги, і люди витрачають на них частину своїх відпусток.
Тренди в соціальних мережах перетворили найкрасивіші місця світу на нескінченні черги до туалету на концерті, де всі годинами чекають, щоб зробити одну й ту саму фотографію та показати її людям, яким байдуже,
– поділилася блогерка, що відвідала острів.
Відео вона зняла в Ої, що на острові Санторіні. Він розташований у південній частині Егейського моря, десь за 200 кілометрів від материкової Греції. Черга оминала кілька поворотів, а на її початку – оглядовий майданчик з видом на кришталево чисте море та церкви з блакитними куполами.
Блогерка показала черги на Санторіні: дивіться відео
І через ці черги навіть найкрасивіші місця перетворюються на справжній кошмар для відпочинку.
Мушу погодитися - на острові є набагато кращі місця. Оя гарна для фотографій, і на цьому все,
– додала блогерка.
Кожного року на Санторіні відпочиває приблизно 3,4 мільйона туристів. Це значить, що на кожні 100 мешканців острова припадає десь 107 мандрівників.