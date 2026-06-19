Брюссель оголосив, що вже з січня 2027 року планує позбутися електросамокатів – адже тільки торік в столиці Бельгії зареєстрували неймовірно велику кількість аварій, пише Brussel Times.

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Чому у Брюсселі планують заборонити електросамокати?

Наразі у Брюсселі залишилися два оператори самокатів – Bolt та Dott, і термін їхньої ліцензії у місті стікає наприкінці 2026 року. Столиця вже повідомила, що надалі ці ліцензії не поновлюватимуть – і це означає, що цей раніше популярний і доступний транспорт практично повністю зникне з вулиць.

Влада заявила, що електросамокати не лише створюють небезпечні ситуації на вулиці, але й завдають значних незручностей місцевим мешканцям. Брюссель – це вже далеко не перше місто, що впроваджує закони проти самокатів. Від їхнього використання вже починають відмовлятися у Празі, Парижі та Мадриді.

Лише у 2025 році у Брюсселі сталося 666 аварій за участю електросамокатів – і це на 26% більше, ніж за рік до того. Окрім того, самокати протягом року часто використовували у злочинних цілях – орендований транспорт помітили у 25 стрілянинах у Брюсселі минулого року.

Рішення виключити [самокати] самообслуговування з міського ландшафту Брюсселя є частиною чіткої та послідовної політики. Самообслуговування, часто синонім безладу, є джерелом незручностей, вони спричиняють серйозні травми, захаращують вулиці та, на жаль, все частіше використовуються організованою злочинністю,

– заявив міністр Борис Дідьє.

Водночас він наголосив, що велосипеди під оренду залишаються невіддільною частиною політики мобільності, і на них жодні обмеження накладати не планують.

Водночас оператори електросамокатів зазначають, що рішення тільки призведе до того, що люди почнуть пересуватися приватними самокатами, які складніше відстежити, і які завдаватимуть значно більше шкоди довкіллю.

Які правила діють для електросамокатів в Європі?

Деякі країни намагаються заборонити електросамокати повністю, інші тим часом запроваджують суворі правила. Наприклад, в Німеччині їздити на тротуарах на самокаті суворо заборонено. А ось в Італії не можна користуватися навіть велодоріжкою – самокати дозволені тільки на автодорогах та лише в межах населених пунктів.

Не менш суворі правила діють і в Австрії та Швейцарії.