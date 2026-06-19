Брюссель объявил, что уже с января 2027 года планирует отказаться от электросамокатов — ведь только в прошлом году в столице Бельгии было зарегистрировано невероятно большое количество ДТП, пишет Brussel Times.

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Почему в Брюсселе планируют запретить электросамокаты?

Сейчас в Брюсселе остались два оператора самокатов — Bolt и Dott, и срок их лицензии в городе истекает в конце 2026 года. Столица уже сообщила, что в дальнейшем эти лицензии не будут продлеваться — и это означает, что этот ранее популярный и доступный вид транспорта практически полностью исчезнет с улиц.

Власти заявили, что электросамокаты не только создают опасные ситуации на улицах, но и доставляют значительные неудобства местным жителям. Брюссель — это уже далеко не первый город, который вводит законы против самокатов. От их использования уже начинают отказываться в Праге, Париже и Мадриде.

Только в 2025 году в Брюсселе произошло 666 ДТП с участием электросамокатов — и это на 26% больше, чем годом ранее. Кроме того, самокаты в течение года часто использовались в преступных целях — арендованный транспорт был замечен в 25 перестрелках в Брюсселе в прошлом году.

Решение исключить самообслуживаемые самокаты из городского ландшафта Брюсселя является частью четкой и последовательной политики. Самообслуживание, часто являющееся синонимом беспорядка, является источником неудобств, приводит к серьёзным травмам, загромождает улицы и, к сожалению, всё чаще используется организованной преступностью,

– заявил министр Борис Дидье.

В то же время он подчеркнул, что велосипеды, сдаваемые в аренду, остаются неотъемлемой частью политики мобильности, и никаких ограничений на них налагать не планируется.

В то же время операторы электросамокатов отмечают, что это решение только приведет к тому, что люди начнут передвигаться на частных самокатах, которые сложнее отслеживать и которые нанесут значительно больший ущерб окружающей среде.

Какие правила действуют в отношении электросамокатов в Европе?

Некоторые страны пытаются полностью запретить электросамокаты, другие же вводят строгие правила. Например, в Германии езда на самокате по тротуарам строго запрещена. А вот в Италии нельзя пользоваться даже велодорожкой — самокаты разрешены только на автодорогах и исключительно в пределах населенных пунктов.

Не менее строгие правила действуют и в Австрии, и в Швейцарии.