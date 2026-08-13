Штраф в размере 130 долларов: туристов предупреждают о необычном законе в Турции

На протяжении нескольких последних десятилетий Турция остается одним из самых популярных направлений для украинцев. Однако многие туристы оказываются не готовы к одному из местных правил.

В некоторых случаях неосторожных путешественников могут оштрафовать на немалую сумму в 130 долларов, а также задержать и допросить, пишет Express. Ведь в Турции обязательно нужно всегда иметь при себе паспорт.

Почему могут оштрафовать в Турции?

Большинство путешественников стараются не брать с собой паспорт повсюду за границей из-за страха его потерять, и поэтому прячут его в надежном месте в отеле. Впрочем, в Турции лучше так не поступать, ведь это может обернуться неприятностями.

Согласно турецкому законодательству, люди обязаны всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, с фотографией. А для иностранных туристов это означает, что они должны иметь при себе оригинал паспорта.

К слову, это касается не только взрослых – ведь турецкое законодательство не предусматривает минимального возраста для проверки документов. Поэтому, если вы едете в Турцию с семьей, с собой также нужно иметь паспорта или свидетельства о рождении детей.



В Турции обязательно нужно иметь при себе паспорт / Фото Pexels

Если полиция вас остановит, а паспорта при себе не окажется, полицейские могут сопроводить вас к месту проживания, чтобы вы его взяли, или же задержать в полицейском участке до тех пор, пока не удастся проверить личность и легальный статус пребывания.

А на главных дорогах по всей стране действуют полицейские контрольно-пропускные пункты. Поэтому даже если вы путешествуете между городами на автобусе, такси или арендованном автомобиле, скорее всего, вас попросят предъявить паспорт.

Кроме того, для въезда в Турцию ваш паспорт должен быть действителен еще как минимум 150 дней с даты прибытия, а также иметь как минимум одну пустую страницу для штампов о въезде и выезде.