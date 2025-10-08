Федеральный совет Швейцарии объявил о пересмотре процедуры предоставления временной защиты (статус S) гражданам Украины с 1 ноября. Ограничения теперь будут применяться к лицам, которые происходят из семи западных областей Украины.

В ответ на парламентский запрос правительство будет оценивать какие регионы считаются безопасными для возвращения, а какие – нет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на SRF.

Что изменится в защите украинцев в Швейцарии?

Швейцарское правительство ответило на запрос парламента, определив конкретные регионы в Украине, которые считаются безопасными для возвращения.

Речь идет о 7 западных областях:

Волынской, Ровенскую, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковскую, Черновицкую.

Новые правила Швейцарии в отношении украинских беженцев вступят в силу 1 ноября 2025 года. Однако они не повлияют на украинцев, которые уже получили статус беженца в стране.

К слову, в соответствующем решении Федеральный совет Швейцарии объявил, что ни один украинец не будет лишен статуса защиты до марта 2027 года, передает Reuters.

Как это будет происходить на практике?

Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции продолжит рассматривать каждое заявление от граждан Украины в индивидуальном порядке. Если чиновники решат, что заявитель происходит из безопасного региона, его заявление о предоставлении убежища может быть отклонено, что приведет к потенциальному возвращению в Украину.

И наоборот, если возвращение будет признано невозможным или опасным для лица, ему будет разрешено временно остаться в Швейцарии.

Так, для тех украинцев, которые не могут получить статус защиты по новым правилам, есть два варианта: они могут либо подать заявление о предоставлении убежища, или переехать в другую страну ЕС.

Что учесть украинцам в других странах?