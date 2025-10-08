Швейцарія не прийматиме біженців з "безпечних" областей: що варто знати
- Швейцарія з 1 листопада 2025 року обмежить надання тимчасового захисту українцям з семи західних областей, які вважаються безпечними для повернення.
- Державний секретаріат з питань міграції розглядатиме кожну заяву індивідуально, і рішення про надання притулку залежатиме від безпеки регіону походження заявника.
Федеральна рада Швейцарії оголосила про перегляд процедури надання тимчасового захисту (статус S) громадянам України з 1 листопада. Обмеження тепер застосовуватимуться до осіб, які походять із семи західних областей України.
У відповідь на парламентський запит уряд буде оцінювати які регіони вважаються безпечними для повернення, а які – ні. Про це пише 24 Канал з посиланням на SRF.
Що зміниться в захисті українців у Швейцарії?
Швейцарський уряд відповів на запит парламенту, визначивши конкретні регіони в Україні, які вважаються безпечними для повернення.
Йдеться про 7 західних областей:
- Волинську,
- Рівненську,
- Львівську,
- Тернопільську,
- Закарпатську,
- Івано-Франківську,
- Чернівецьку.
Нові правила Швейцарії щодо українських біженців набудуть чинності 1 листопада 2025 року. Однак вони не вплинуть на українців, які вже отримали статус біженця в країні.
До слова, у відповідному рішенні Федеральна рада Швейцарії оголосила, що жоден українець не буде позбавлений статусу захисту до березня 2027 року, передає Reuters.
Як це відбуватиметься на практиці?
Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції продовжить розглядати кожну заяву від громадян України в індивідуальному порядку. Якщо чиновники вирішать, що заявник походить з безпечного регіону, його заява про надання притулку може бути відхилена, що призведе до потенційного повернення в Україну.
І навпаки, якщо повернення буде визнано неможливим або небезпечним для особи, їй буде дозволено тимчасово залишитися у Швейцарії.
Так, для тих українців, які не можуть отримати статус захисту за новими правилами, є два варіанти: вони можуть або подати заяву про надання притулку, або переїхати в іншу країну ЄС.
Що врахувати українцям в інших країнах?
У Польщі набули чинності зміни до законодавства щодо біженців. Вони продовжують легальне перебування українців до 4 березня 2026 року. Також змінюють вимоги на отримання карти побиту CUKR.
Також з 1 жовтня в Нідерландах збільшився особистий внесок для українських біженців, які проживають у різних формах муніципального житла.
Тим часом Ірландія планує збільшити виплати біженцям, які погодяться на добровільне повернення на батьківщину.