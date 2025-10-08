Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Швейцарія не прийматиме біженців з "безпечних" областей: що варто знати
8 жовтня, 17:21
3

Швейцарія не прийматиме біженців з "безпечних" областей: що варто знати

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Швейцарія з 1 листопада 2025 року обмежить надання тимчасового захисту українцям з семи західних областей, які вважаються безпечними для повернення.
  • Державний секретаріат з питань міграції розглядатиме кожну заяву індивідуально, і рішення про надання притулку залежатиме від безпеки регіону походження заявника.

Федеральна рада Швейцарії оголосила про перегляд процедури надання тимчасового захисту (статус S) громадянам України з 1 листопада. Обмеження тепер застосовуватимуться до осіб, які походять із семи західних областей України.

У відповідь на парламентський запит уряд буде оцінювати які регіони вважаються безпечними для повернення, а які – ні. Про це пише 24 Канал з посиланням на SRF.

Читайте також Трамп зачиняє двері США для тисяч біженців: що відомо про революційне рішення

Що зміниться в захисті українців у Швейцарії?

Швейцарський уряд відповів на запит парламенту, визначивши конкретні регіони в Україні, які вважаються безпечними для повернення.

Йдеться про 7 західних областей: 

  1. Волинську,
  2. Рівненську,
  3. Львівську,
  4. Тернопільську,
  5. Закарпатську,
  6. Івано-Франківську,
  7. Чернівецьку. 

Нові правила Швейцарії щодо українських біженців набудуть чинності 1 листопада 2025 року. Однак вони не вплинуть на українців, які вже отримали статус біженця в країні. 

До слова, у відповідному рішенні Федеральна рада Швейцарії оголосила, що жоден українець не буде позбавлений статусу захисту до березня 2027 року, передає Reuters.

Як це відбуватиметься на практиці?

Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції продовжить розглядати кожну заяву від громадян України в індивідуальному порядку. Якщо чиновники вирішать, що заявник походить з безпечного регіону, його заява про надання притулку може бути відхилена, що призведе до потенційного повернення в Україну. 

І навпаки, якщо повернення буде визнано неможливим або небезпечним для особи, їй буде дозволено тимчасово залишитися у Швейцарії. 

Так, для тих українців, які не можуть отримати статус захисту за новими правилами, є два варіанти: вони можуть або подати заяву про надання притулку, або переїхати в іншу країну ЄС.

Що врахувати українцям в інших країнах?