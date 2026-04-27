Туристов на Эвересте может затопить: систему оповещения не проверяли десятилетия

Оказывается, в любой момент тысячи домов поселенцев под Эверестом могут оказаться под угрозой затопления – ведь систему оповещения возле опасного ледникового озера не проверяли ни разу за десятилетия.

Туристы, селящиеся у подножия Эвереста, могут находиться в серьезной опасности, если ледниковое озеро возле горы выйдет из берегов и возникнет угроза затопления. Последний раз приборы, которые должны предупреждать о непогоде и стихийных явлениях, проверяли в момент установки еще в 2016 году, пишет BBC.

Что известно о системе оповещения под Эверестом?

Местные чиновники признали, что в случае затопления о наплыве воды могут не успеть предупредить вовремя. Основную опасность представляет озеро Имджа, расположенное на высоте более чем 5 тысяч метров над уровнем моря.

Еще десять лет назад там реализовали проект на миллионы долларов при поддержке ООН: водоем частично осушили, в некоторых местах уменьшив глубину где-то на 3,5 метра. Также возле Эвереста установили систему раннего оповещения на случай, если озеро выйдет из берегов.

Впрочем, с 2016 года местные власти ни разу не позаботились о проведении технического обслуживания приборов – и об этом впервые сообщили жители местных общин шерпов. В некоторых местах башни с сиренами уже начали ржаветь, а на других из них даже похитили батареи.

Из-за состояния башен для сирен мы не ожидаем получить от них никаких предупреждений о наводнении, даже когда озеро Имджа прольется,

– рассказал глава буферной зоны Чаурикхарка Анг Нуру Шерпа.

Из-за глобального потепления достаточно много горных озер чрезмерно расширяются – и это может привести к наводнениям. В таком случае затопить может не только пешеходные маршруты и мосты, но и поселения ниже по течению.

Если наводнения произойдут, пострадают не только местные жители, но и туристы и альпинисты, ведь именно на весну приходится пик посещения Гималаев. И опасения вызывает не только отсутствие технических осмотров, но и то, что непальское правительство не выделило никаких средств на них.

Что еще стоит знать об Эвересте?

Нынешний сезон восхождений на Эверест может оказаться под угрозой не только из-за потенциальных наводнений, но и из-за ледового блока, перекрывшего основной маршрут подъема со стороны Непала, пишет The Independent.

Ледяная глыба в высоту достигает около 30 метров и расположена на 600 метров ниже первого лагеря на непальской стороне горы.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, что подняться на Эверест теперь будет труднее: перед тем, как получить хотя бы шанс взойти на гору, придется не только заплатить значительную сумму, но и доказать, что альпинист ранее покорил другую гору высотой более 7000 метров в Непале.