Гора Эверест для альпинистов – это именно та вершина, которую мечтает покорить почти каждый в течение своей жизни. Но подъем из базового лагеря очень сложный – и обычно он занимает около 70 дней и сопровождается пониженным содержанием кислорода, риском лавин и невероятным холодом, пишет Independent.

Как изменятся правила для альпинистов на Эвересте?

Новый законопроект о туризме, что введет более жесткие правила для альпинистов, Верхняя палата Национального собрания Непала одобрила единогласно, пишет The Kathmandu Post. И это значит, что законопроект перейдет в Палату представителей в марте. Если закон все же утвердят, разрешение на восхождение на Эверест получить будет значительно сложнее.

В частности, его будут предоставлять только тем альпинистам, что ранее покоряли по крайней мере одну гору в Непале, достигающую высотой более 7 000 метров. Кроме того, альпинистам нужно будет предоставить справку о состоянии здоровья, чтобы уменьшить количество неотложных медицинских случаев на большой высоте.

Все заявки, документы и соответствующие сборы нужно будет подавать в Департамент туризма перед экспедицией. И согласно новому законодательству, департамент будет иметь возможность отказывать туристам, которые могут подвергнуться опасности.

Еще один важный пункт законопроекта – это создание Фонда охраны окружающей среды и уменьшение количества мусора, что люди оставляют на горе в результате подъема. Кроме того, предлагают также создать Фонд благосостояния альпинистов для того, чтобы финансировать вспомогательный персонал.

Интересно! Еще с 2014 года Непал требует, чтобы каждый альпинист, что поднимается выше базового лагеря га горе, принес с собой вниз по крайней мере 8 килограммов твердых отходов, иначе он потеряет залог в размере 4000 долларов.

Что еще следует знать туристам?