После многочисленных смертей на Тенерифе в течение последних месяцев местное правительство на Канарских островах планирует ввести новый закон, пишет Express. Согласно ему за "опрометчивое" поведение, что приводит к вызову спасателей, придется платить штраф.

За что придется платить штраф на Канарских островах?

В новом законе, который представили 11 февраля, среди других пунктов по гражданской защите предусмотрены также и "модели санкций за спасательные операции, вызванные неосторожностью".

Мы считаем, что тот, кто действует опрометчиво, должен платить. Речь идет не о наказании того, кто случайно упал, а о случаях явной халатности. Они рискуют не только собственной жизнью, но и подвергают опасности жизнь спасателей,

– заявил генеральный директор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Фигеро.

Только за последние несколько месяцев немало отдыхающих погибли именно из-за неосторожности. В частности, один случай произошел в Лос-Чарконес на Лансароте, а другой – на Тенерифе. В последнем инциденте три человека погибли из-за плавания в естественном огражденном бассейне Краб-Айленд – несмотря на четкое предупреждение о погоде на побережье.

А менее чем за месяц до того еще три человека погибли после того, как их затянуло в бурное море на севере Тенерифе.

Спасательные операции часто бывают дорогими, и поэтому власти Канарских островов убеждены, что туристы вынуждены будут платить за свою неосмотрительность, пишет Canarian Weekly.

Что еще следует знать туристам в Европе?