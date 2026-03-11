Будущее под вопросом: сколько украинцев могут остаться за границей навсегда

Менее половины украинцев, которые выехали за границу из-за войны, планируют вернуться домой. По разным сценариям после завершения боевых действий от 1,7 до 2,7 миллиона граждан могут остаться жить за границей.

Об этом говорится в исследовании Центр экономической стратегии, которое проанализировало настроения украинских беженцев в разных странах.

Кто больше всего хочет вернуться?

Исследователи разделили украинцев за рубежом на несколько групп в зависимости от причин выезда и уровня интеграции в новых странах. Больше всего склонны к возвращению так называемые классические военные беженцы – люди, которые покинули Украину из-за боевых действий, оккупации или непосредственной опасности.

Среди них 64% заявили, что точно или скорее вернутся после завершения войны. Многие из них – выходцы из восточных регионов Украины , а более четверти имеют возраст более 50 лет. При этом около 40% планируют вернуться только в свой родной регион, а не в другие области страны.

Вторая группа – беженцы с сильной связью с Украиной (22%). Более половины из них также рассматривают возвращение. Часть продолжает получать доход из Украины или регулярно поддерживает родственников финансово. Около 55% присылают деньги близким, а почти каждый четвертый ранее имел собственный бизнес в Украине.

Кто меньше всего хочет возвращаться?

Наименьшую готовность вернуться демонстрирует группа, которую исследователи назвали "новая жизненная траектория". Это преимущественно молодые люди до 35 лет, которые выехали не только из-за войны, но и рассматривают переезд как возможность начать новую жизнь.

Они составляют около 22% среди опрошенных, но только 12% из них планируют вернуться в Украину. Многие представители этой группы уже хорошо интегрировались в новые страны:

почти треть владеет языком страны проживания,

более 80% арендуют жилье самостоятельно,

примерно половина работает на полную ставку, часто по своей специальности.



Менее половины беженцев не хотят возвращаться в Украину / Фото ЦЭС

Кто составляет большинство среди беженцев?

Всего за рубежом сейчас находится примерно 5,6 миллионов украинских беженцев. Среди них:

40% – взрослые женщины,

29% – взрослые мужчины,

31% – дети до 18 лет.

По данным Euronews, Больше всего украинцев сейчас проживает в Германии и Польше. Вместе эти две страны приняли почти половину всех украинских беженцев в Европе. По данным исследования, после начального шока войны значительная часть украинцев постепенно адаптировалась к жизни за рубежом. Беженцы находят работу, устраивают детей в школы и постепенно восстанавливают уровень жизни.

Именно поэтому эксперты предполагают, что значительная часть украинцев может остаться за границей даже после завершения войны, что станет серьезным вызовом для демографического восстановления Украины.

