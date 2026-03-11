Майбутнє під питанням: скільки українців можуть залишитися за кордоном назавжди

Менше половини українців, які виїхали за кордон через війну, планують повернутися додому. За різними сценаріями після завершення бойових дій від 1,7 до 2,7 мільона громадян можуть залишитися жити за кордоном.

Про це мовиться у дослідженні Центр економічної стратегії, яке проаналізувало настрої українських біженців у різних країнах.

Хто найбільше хоче повернутися?

Дослідники поділили українців за кордоном на кілька груп залежно від причин виїзду та рівня інтеграції у нових країнах. Найбільше схильні до повернення так звані класичні воєнні біженці – люди, які залишили Україну через бойові дії, окупацію або безпосередню небезпеку.

Серед них 64% заявили, що точно або скоріше повернуться після завершення війни. Багато з них – вихідці зі східних регіонів України , а понад чверть мають вік понад 50 років. При цьому близько 40% планують повернутися лише у свій рідний регіон, а не до інших областей країни.

Друга група – біженці із сильним зв'язком з Україною (22%). Більше половини з них також розглядають повернення. Частина продовжує отримувати дохід з України або регулярно підтримує родичів фінансово. Близько 55% надсилають гроші близьким, а майже кожен четвертий раніше мав власний бізнес в Україні.

Хто найменше хоче повертатися?

Найменшу готовність повернутися демонструє група, яку дослідники назвали "нова життєва траєкторія". Це переважно молоді люди до 35 років, які виїхали не лише через війну, а й розглядають переїзд як можливість почати нове життя.

Вони становлять близько 22% серед опитаних, але лише 12% з них планують повернутися до України. Багато представників цієї групи вже добре інтегрувалися в нові країни:

майже третина володіє мовою країни проживання,

понад 80% орендують житло самостійно,

приблизно половина працює на повну ставку, часто за своєю спеціальністю.



Менше половини біженців не хочуть повертатися в Україну / Фото ЦЕС

Хто становить більшість серед біженців?

Загалом за кордоном нині перебуває приблизно 5,6 мільйона українських біженців. Серед них:

40% – дорослі жінки,

29% – дорослі чоловіки,

31% – діти до 18 років.

За даними Euronews, Найбільше українців нині проживає у Німеччині та Польщі. Разом ці дві країни прийняли майже половину всіх українських біженців у Європі. За даними дослідження, після початкового шоку війни значна частина українців поступово адаптувалася до життя за кордоном. Біженці знаходять роботу, влаштовують дітей до шкіл і поступово відновлюють рівень життя.

Саме тому експерти припускають, що значна частина українців може залишитися за кордоном навіть після завершення війни, що стане серйозним викликом для демографічного відновлення України.

Чи можуть країни ЄС змусити українців призовного віку повернутися додому?