Не о роскоши: сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы жить, а не выживать

Германия остается одной из главных стран, куда переезжают украинцы после начала полномасштабной войны. Именно это государство приняло наибольшее количество беженцев из Украины. В то же время вопрос стоимости жизни и необходимого уровня дохода здесь остается одним из самых актуальных.

Для комфортной жизни в Германии надо зарабатывать не менее 4 тысяч евро на семью или 1,5 – 2 тысяч евро на одного. Об этом сообщил в своем влоге в тиктоке украинец с ником @igor_stasiuk, который переехал в Германию.

Смотрите также В Еврокомиссии ответили, будут ли принудительно возвращать украинцев призывного возраста домой

Сколько надо зарабатывать в Германии?

Мужчина отметил, что перед переездом интересовался, сколько надо зарабатывать в Германии для нормальной жизни, на что получал разные суммы – от 15 до 35 евро в час.

Так вот, я уже немножко разбираюсь в этом. На жизнь в Германии на три человека – два взрослых и ребенок – надо 4 тысячи евро, чтобы просто хорошо себя чувствовать,

– считает Игорь.

По его словам, этой суммы не хватит на то, чтобы "покупать велосипеды, путешествовать по другим странам". Однако этих денег хватит, чтобы нормально питаться, платить за аренду жилья и даже немного экономить.

Сколько надо зарабатывать в Германии: смотрите видео

Как отмечает издание DW, украинские беженцы в Германии трудоустраиваются значительно быстрее, чем мигранты предыдущих волн, достигнув 50% занятости на несколько лет раньше. В то же время из-за войны, уход за детьми и частичную занятость их уровень труда до сих пор заметно ниже среднего по стране.

Как отличаются цены на продукты в Польше и Украине?