Не о роскоши: сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы жить, а не выживать
- Для комфортной жизни в Германии нужно зарабатывать не менее 4 тысяч евро на семью или 1,5 – 2 тысячи евро на одного человека.
- Украинские беженцы в Германии трудоустраиваются быстрее, чем предыдущие мигранты, но их уровень занятости ниже среднего по стране.
Германия остается одной из главных стран, куда переезжают украинцы после начала полномасштабной войны. Именно это государство приняло наибольшее количество беженцев из Украины. В то же время вопрос стоимости жизни и необходимого уровня дохода здесь остается одним из самых актуальных.
Для комфортной жизни в Германии надо зарабатывать не менее 4 тысяч евро на семью или 1,5 – 2 тысяч евро на одного. Об этом сообщил в своем влоге в тиктоке украинец с ником @igor_stasiuk, который переехал в Германию.
Смотрите также В Еврокомиссии ответили, будут ли принудительно возвращать украинцев призывного возраста домой
Сколько надо зарабатывать в Германии?
Мужчина отметил, что перед переездом интересовался, сколько надо зарабатывать в Германии для нормальной жизни, на что получал разные суммы – от 15 до 35 евро в час.
Так вот, я уже немножко разбираюсь в этом. На жизнь в Германии на три человека – два взрослых и ребенок – надо 4 тысячи евро, чтобы просто хорошо себя чувствовать,
– считает Игорь.
По его словам, этой суммы не хватит на то, чтобы "покупать велосипеды, путешествовать по другим странам". Однако этих денег хватит, чтобы нормально питаться, платить за аренду жилья и даже немного экономить.
Сколько надо зарабатывать в Германии: смотрите видео
Как отмечает издание DW, украинские беженцы в Германии трудоустраиваются значительно быстрее, чем мигранты предыдущих волн, достигнув 50% занятости на несколько лет раньше. В то же время из-за войны, уход за детьми и частичную занятость их уровень труда до сих пор заметно ниже среднего по стране.
Как отличаются цены на продукты в Польше и Украине?
- Ранее украинка сравнила цены на продукты в Польше и Украине, обнаружив, что цены на некоторые товары, такие как сладкая газировка и мясо, в Польше выше.
- В Польше существует разница в цене на яйца в зависимости от условий содержания кур, а выбор хлеба включает больше белого, чем ржаного.