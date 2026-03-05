Расходы безумные: сколько денег уходит на базовые потребности в Лиссабоне у украинки

Украинцам, готовящимся к переезду в другую страну, следует очень внимательно посчитать свой бюджет – ведь жизнь за границей может оказаться дороже, чем кажется на первый взгляд.

Украинка, живущая в столице Португалии, Лиссабоне, уже более года, поделилась, сколько денег она и ее партнер тратят в месяц только на базовые расходы, и эта цифра может многих удивить, сообщает hey_svetyshka.

Сколько денег нужно для жизни в Лиссабоне?

Самая большая ежемесячная трата за рубежом – это часто аренда жилья. И украинка, проживающая в квартире с одной спальней, платит за нее 1500 евро. Впрочем, апартаменты расположены в центре города, поэтому можно найти более дешевую квартиру в пригороде.

И девушка заметила, что заселялась она в пустое жилье, и почти всю мебель и бытовые мелочи ей пришлось покупать самостоятельно.

Дополнительно приходится оплачивать коммунальные расходы: свет и вода – 85 евро; домашний и мобильный интернет – 60 евро.

Украинка рассказала о расходах в Лиссабоне: смотрите видео

Закупки в супермаркетах обходятся паре примерно в 200 евро еженедельно, поэтому 800 евро в месяц. Также украинка имеет машину, но пользуется ею нечасто – только несколько раз в неделю, чтобы съездить за продуктами или на пляж. Расходы на бензин обходятся в 250 евро ежемесячно.

По городу легче передвигаться на такси – одна поездка обычно стоит от 4 до 7 евро, поэтому общую сумму посчитать сложно,

– поделилась девушка.

Она не считала расходы на уход за собой, шопинг или рестораны, ведь они могут быть очень индивидуальными. Но только на базовые потребности двум людям в Лиссабоне приходится тратить 2700 евро в месяц.

Интересно! Лиссабон – это достаточно дорогой город, ведь стоимость жизни там на 79% выше, чем в Украине. В вот цены на аренду жизни даже больше: они выше, чем, например, во Львове, на 242%, пишет Numbeo.

