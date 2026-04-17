Европа обеспокоена: сколько молодых украинцев выехали за границу

После открытия границ для мужчин в возрасте до 23 лет за пределы Украины могли выехать сотни тысяч граждан. В Европе это вызывает беспокойство, хотя официальных обращений относительно ограничений пока нет.

Об этом в интервью Forbes сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Сколько молодых украинских мужчин выехало за границу?

В страны Европейского Союза после ослабления ограничений на выезд могли отправиться около 400 тысяч молодых украинских мужчин. По словам чиновника, точные данные пока отсутствуют, ведь официальная статистика по этому вопросу не ведется.

В то же время он признал, что такое количество молодых украинцев за рубежом может создавать определенное давление на страны ЕС и вызывать беспокойство среди европейских партнеров.

Правда ли, что в ЕС хотят ограничить поток мужчин из Украины?

Улютин также прокомментировал информацию о том, что отдельные европейские политики, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, якобы призвали ограничить этот поток. Впрочем, по его словам, официальных обращений об отмене или пересмотре правил выезда пока не поступало.

В то же время дискуссия между Украиной и международными партнерами продолжается в другом направлении. Говорится о будущем украинцев за рубежом после завершения действия временной защиты, который должен истечь в первом квартале следующего года.



Сколько молодых украинцев выехали за границу / Фото Unsplash

Сколько украинских беженцев находится в ЕС?

По официальным данным Евростата, только со статусом временной защиты в странах ЕС находится более 4 миллионов граждан Украины. Большинство из них имеют статус временной защиты в ЕС – это специальный механизм, введенный после 2022 года. Больше всего украинцев приняли:

Германия – более 1 миллиона;

Польша – около 900 тысяч – 1 миллиона;

Чехия – более 350 тысяч.

В то же время реальная цифра может быть немного больше, ведь не все украинцы оформляют временную защиту – часть находится по другим основаниям (работа, обучение, воссоединение семьи).

Ранее мы писали, что украинцы, получившие временную защиту в ЕС, после 2027 года должны будут переходить на национальные разрешения на проживание, что будет зависеть от законодательства конкретной страны.