"Потянет" далеко не каждый: во сколько обойдется завести собаку в Германии

Украинка Людмила Русина живет в Германии уже 4 года, но до сих пор удивляется многим нюансам жизни в этой стране. В частности, завести собаку там просто так не получится – сначала нужно накопить солидную сумму.

По словам украинской блогерши, в Германии законов для собак едва ли не больше, чем для людей. Поэтому каждому, кто хочет завести себе домашнего питомца, сначала придется ознакомиться с несколькими правилами, рассказала

Что нужно для собаки в Германии?

Первое, что нужно сделать после приобретения собаки, – это незамедлительно ее зарегистрировать.

Не зарегистрировали вовремя – штраф до 10 000 евро. Далее – чип, за который нужно заплатить примерно 50 евро. В большинстве земель он является обязательным, и если не чипировать собаку вовремя – тоже 10 000 евро штрафа,

– рассказала украинка.

Но на этом расходы на домашнего питомца не заканчиваются, ведь в Германии существует налог на собак. Размер налога сильно зависит от города и породы собаки. И, например, мальтипу будет обходиться владельцам в 120 евро ежегодно. А вот если семья решит завести и вторую собаку, налог станет еще выше.

Украинка рассказала о документах для собаки в Германии: смотрите видео

Также существует страхование ответственности. И несмотря на то, что требования к нему различаются, в 7 из 16 земель оно является обязательным даже для совсем небольших пород собак. Оно обходится в 50 евро в год.

Но это, я считаю, правильно. Ведь оно поможет покрыть убытки, если вдруг домашний питомец их нанесет,

– поделилась блогерша.

Но кроме этого нужно оформить и определенные документы. Если планируете путешествовать с собачкой за пределы Германии, животному понадобится специальный паспорт. Несмотря на то, что он стоит недорого – всего 30–50 евро, – весь пакет прививок обойдется еще в 300–400 евро.

Важно: некоторым собакам, в зависимости от федеральной земли, также необходимо сдать экзамен на темперамент. Обязательность этого экзамена зависит от федеральной земли, и особенно часто его требуют, если щенок весит более 20 килограммов или его рост превышает 40 сантиметров, пишет A4ord.