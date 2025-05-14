В Малайзии слоненка сбил грузовик: сеть умилила реакция мамы-слонихи

В День матери, в воскресенье 11 мая, в Малайзии произошла ужасная трагедия. Грузовик сбил маленького слоненка.

По сети разлетелось видео, как мать-слониху охватило отчаяние. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на The Star.

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Животные тоже чувствуют грусть

Несчастный случай произошел ночью на восточно-западном шоссе Герик-Джели в Пераке. Слоненка сбил грузовик, когда он хотел перейти дорогу вместе со своей матерью.

Когда слониха увидела, случившееся, ее охватило отчаяние. Она отказалась отходить от детеныша, всю ночь она простояла возле него.

На видео видно, что на видео уже белый день, а она до сих пор стоит, упершись головой о грузовик.

Важно! Чувствительный контент – не рекомендуем видео к просмотру, особенно уязвимым, беременным и несовершеннолетним людям.

Мать-слониха оплакивает детеныша: видео (чувствительный контент)

Начальник полиции Герика Зулькифли Махмуд сообщил, что виновник – 28-летний водитель грузовика, который перевозил кур.

Водитель утверждает, что видел слона, который пасся, "поэтому продолжил движение, когда увидел, что ситуация безопасна".

Однако, через несколько минут из леса слева внезапно вышел слоненок и попытался перейти дорогу. Из-за короткого расстояния водитель не смог вовремя остановиться, что привело к смертельному столкновению. Слоненок погиб на месте происшествия,

– заявили в полиции.

Однако зоозащитники бьют тревогу – это уже не первая гибель слона на дорогах Малайзии в этом году. Дело в том, что Шоссе Герик-Джели проложили через ключевые места обитания животных, поэтому они часто пересекают дорогу. Водителям следует быть крайне внимательными и осторожными на таких участках.

Отметим, что похожая проблема есть и в Австралии. Из-за разрастания дорожных сетей Кенгуру и казуары тоже часто выходят на дороги, в результате чего оказываются под колесами авто.