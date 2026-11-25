Согласно новым данным Британского агентства по вопросам безопасности здоровья, в 2026 году в Англии число смертей от жары на 76 % превысило предыдущий антирекорд, установленный в 2022 году.

В этом году в Англии зарегистрировали 5258 смертей, связанных с жарой – а это самый высокий показатель с момента начала ведения статистики в 2016 году, пишет Sky News.

Что известно о смертности от жары в Англии?

Показатель в 5258 смертей на 76% превышает предыдущий антирекорд 2022 года – тогда от причин, связанных с жарой, умерли 2985 человек. Последние данные Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA) появились после того, как предварительная статистика Метеорологического бюро показала: лето 2026 года стало самым жарким с 1884 года. А это первый год, по которому вообще доступны данные.

В течение нескольких месяцев некоторые районы Англии пережили несколько волн жары. Первая из них произошла в конце мая, а вот последняя – в середине августа. В конце мая, например, температура в Кью-Гарденс в Лондоне достигла пика в 35,1 градуса – а это исторический максимум за месяц.



В Англии в этом году смертность от жары была самой высокой / Фото Pexels

Несколько волн жары с мая привели к усыханию зеленых насаждений и осложнили ситуацию с лесными пожарами. Из-за них миллионам людей также запретили пользоваться шлангами.

Но наибольшее количество смертей, связанных с жарой, зафиксировали в период с 21 по 28 июня 2026 года – его называют вторым периодом жары.