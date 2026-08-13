Солнечное затмение парализовало транспорт в одном из европейских городов: выписано более сотни штрафов

В среду вечером солнечное затмение привело к перебоям в дорожном движении в Бремене – и даже послужило поводом для масштабной полицейской операции.

В четверг полиция сообщила, что возле популярной смотровой площадки на севере города образовались такие пробки, что время от времени они доходили даже до автомагистрали, пишет Spiegel.

Почему в Бремене остановилось движение транспорта?

Из-за пробок на автомагистрали полиция зафиксировала более 110 нарушений – и примерно 80 из них касались парковки на автомагистрали или на скоростной дороге. Нарушали правила местные жители и туристы из-за желания увидеть солнечное затмение: в районе Валле его видно особенно хорошо.

Впрочем, мест для парковки оказалось гораздо меньше, чем желающих посмотреть на природное явление – поэтому люди парковались, где удавалось. В итоге поиск мест привел к масштабным пробкам и большим затруднениям в движении.

Улицы были переполнены пешеходами, велосипедистами и автомобилями – и время от времени все движение полностью останавливалось.



Солнечное затмение, иллюстративное фото / Фото Pexels

Что еще солнечное затмение вызвало проблемы?

Очень много туристов, желающих понаблюдать за полным солнечным затмением, отправились в Испанию. Цены на гостиничные номера накануне явления там, а также в Исландии, выросли практически вдвое – и даже больше в городках, где затмение было видно особенно хорошо.

На главных дорогах страны зафиксировали пробки из-за наплыва туристов.