Заработали миллионы: сколько денег принесло Испании солнечное затмение

12 августа в нескольких странах Европы можно было наблюдать полное солнечное затмение –, и это астрономическое явление привлекло в Испанию огромное количество туристов. На этом страна сумела очень хорошо заработать.

Всего несколько минут полного солнечного затмения принесли Испании 347,6 миллиона евро чистого экономического эффекта, пишет RTVE.

Сколько денег Испания заработала на солнечном затмении?

Затмение привлекло в страну 446 тысяч туристов со всего мира – а из общей суммы в 347,6 миллиона евро 247,3 миллиона пришлось на расходы иностранных туристов. Еще 94,9 миллиона обеспечили внутренние туристы.

Именно Испания стала одним из главных центров наблюдения за затмением, а астротуристы в среднем тратили 1501 евро на человека, не считая стоимости авиабилетов. Многие люди также прилетели не на один день, а остались на более длительный срок. При этом они тратили деньги на туристические мероприятия, проживание, поездки по стране, питание и т. д.

Но наибольший всплеск туризма произошел в небольших городках, которые многие туристы обычно не рассматривают в качестве места назначения. Они расположены на пути полного затмения – и количество международных бронирований в таких городках всего за одну ночь выросло на 383%.

Солнечное затмение также создало примерно 7300 рабочих мест в ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в сфере транспорта и логистики.

Солнечное затмение привело к всплеску туризма не только в Испании, но и в нескольких других странах Европы и заметно подняло цены на проживание в отелях. Одним из самых популярных направлений стала столица Исландии Рейкьявик – это одно из немногих мест, где полную фазу затмения можно было увидеть до вечера среды.