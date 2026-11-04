Европейские авиакомпании получили 5 сообщений о взрывчатке на борту самолетов за сутки

Всего за последнюю неделю европейские авиакомпании получили целых пять сообщений о взрывчатке, что якобы установлена на борту самолетов.

Пять различных сообщений о взрывчатке на пяти разных рейсах европейских самолетов начали поступать вечером 2 ноября и продолжали поступать в течение дня 3 ноября, пишет Corriere della Sera.

Какие сообщения получили авиакомпании?

Все самолеты, о взрывчатке на борту которых поступали сообщения, благополучно приземлились – и ни в одном случае на борту не обнаружили опасных предметов. В настоящее время предполагается, что это могли быть ложные сообщения о бомбе – однако власти заявили, что продолжают проверять ситуацию.

Первый из самолетов вылетел из лондонского аэропорта "Хитроу", а затем был перенаправлен в аэропорт "Варшава-Модлин". Он направлялся в Варшаву, а на борту на момент полета находился 131 пассажир.

Второй самолет летел из Копенгагена в Варшаву и приземлился по расписанию, несмотря на такую же угрозу.

Третье сообщение о бомбе касалось рейса Ryanair, вылетевшего из Манчестера и вынужденного совершить аварийную посадку в Мурсии, Испания. На борту находились 121 пассажир и член экипажа. Самолет приземлился по расписанию, но испанские власти задействовали протоколы безопасности и мобилизовали пожарных. После эвакуации пассажиров самолет тщательно осмотрели.

Четвертый рейс летел из Израиля и приземлился в Софии в Болгарии, где вмешались антитеррористические подразделения. В том же аэропорту вечером должен был приземлиться рейс Wizz Air. Однако из-за сообщения о бомбе самолет приземлился в Будапеште под сопровождением венгерского истребителя.

Во всех случаях проверки не выявили ничего подозрительного, и вскоре рейс продолжил полет в Софию.

Также в римском аэропорту "Фьюмичино" провели проверки двух самолетов – в их отношении также поступили ложные сообщения о бомбе.