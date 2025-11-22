Японец рассказал, чем Украина лучше его родной страны: три неожиданных преимущества

Иностранцы, которые приезжают в Украину, часто делятся впечатлениями о местной культуре, людях и быте. На этот раз своими наблюдениями поделился гражданин Японии, который провел в Украине несколько месяцев – и рассказал, что именно его удивило больше всего.

Своими впечатлениями об Украине он поделился в видео в тиктоке, передает 24 Канал.

Смотрите также Рулевой засиделся в телефоне: в Южной Корее паром случайно влетел в остров

По его словам, в некоторых аспектах Украина имеет преимущества даже над технологически развитой Японией.

Какие преимущества имеет Украина?

Украинцы намного приветливее и открытее

Первым и наиболее заметным отличием он назвал людей. Японец рассказал, что в Украине его постоянно удивляла искренность и открытость украинцев: люди не стесняются заговорить первыми, могут легко помочь прохожему и охотно вступают в диалог даже с незнакомцами.

По его словам, в Японии большинство людей гораздо более сдержанные и застенчивые, поэтому спонтанные разговоры на улице или в транспорте случаются очень редко.

Надоела бюрократическая система зарубежных банков? Мучительный процесс отправки средств с десятками бумажек и долгий срок их поступления. Воспользуйтесь приложением TransferGo, с которым денежные переводы простые, быстрые, а главное – безопасные!

Красивая природа – буквально в шаге от города

Японец отметил и украинскую природу., Его поразило, что даже неподалеку крупных городов можно найти живописные места, парки _COPY2 леса и водоемы. В Японии, говорит он, чтобы увидеть "настоящую" природу, нужно долго ехать за пределы мегаполисов, ведь городская застройка очень плотная. Украинские пейзажи он назвал одним из самых приятных открытий поездки.

Административные процедуры проще и быстрее

Еще одно неожиданное преимущество Украины – современные государственные сервисы и простота административных процедур. Японец признался, что оформление документов, справок или регистрационных услуг в Украине оказалось гораздо быстрее и менее бюрократическим, чем он привык на родине. Особенно его поразили цифровые сервисы, которые позволяют многие вопросы решать онлайн.

Интересно! Как пишет VoxUkraine, Украина прогрессирует в цифровизации и является одной из лидеров среди стран Восточной Европы по определенным услугам. Украинское приложение "Дія" получило международное признание. Оно объединяет более 20 государственных услуг, включая электронные документы (паспорт, водительское удостоверение, страхование и т.д.). Украина даже получила награды от ЕС за инновации в e-governance.

Японец рассказал, чем Украина лучше его родной страны: смотрите видео

Ранее мы писали об украинке, которая живет в Швеции. Она рассказала о неожиданные минусы жизни в Швеции. Среди недостатков она отметила высокие цены на продукты и услуги, а также сложность социализации среди местных жителей. Среди других недостатков – длительные ожидания из-за бюрократии, суровый климат и высокие налоги.