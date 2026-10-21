Хватит ли 2 тысяч евро: какой доход в Германии считается средним?

В Германии принадлежность к среднему классу зависит не только от суммы дохода, но и от того, сколько человек проживает в домохозяйстве. Для человека, проживающего в одиночку, порог среднего уровня начинается примерно с 1 940 евро чистого дохода в месяц.

Такие расчеты были опубликованы Немецким экономическим институтом IW в октябре 2026 года. При этом они основаны на самых последних доступных данных EU-SILC о доходах за 2024 год, поэтому речь идет не о прогнозе зарплат на 2026 год, а об оценке места человека в распределении доходов.

Какой доход считается средним?

В качестве основы IW берет медианный эквивалентный чистый доход домохозяйства – 2 419 евро в месяц. Для человека, живущего одного, к среднему классу в узком смысле относятся те, кто имеет от примерно 1 940 до 3 630 евро чистого дохода ежемесячно.

Доход ниже примерно 1 450 евро IW относит к категории относительно низких. От 1 450 до 1 940 евро – это нижняя часть среднего класса, от 3 630 до 6 050 евро – верхняя.

Если же чистый месячный доход человека превышает примерно 6 050 евро, по методике IW он относится к относительно состоятельным. В эту группу попадают около 4 % населения.

Сколько нужно паре или семье с детьми

Для семей эти же границы нельзя просто применить к каждому члену отдельно. IW учитывает, что совместное проживание позволяет делить часть расходов – например, на жилье, кухню или бытовую технику.

Для пары без детей средним в узком смысле будет общий чистый доход примерно от 2 900 до 5 440 евро в месяц. Доход свыше 9 070 евро уже соответствует категории относительно высоких.

Для двух взрослых с одним ребенком в возрасте до 14 лет средний диапазон составляет примерно 3 480 – 6 530 евро, а свыше 10 890 евро – высокий доход.

Если в семье двое взрослых и двое детей до 14 лет, к среднему классу по этой методике относится домохозяйство с чистым доходом примерно от 4 060 до 7 620 евро в месяц. Относительно высоким считается доход свыше 12 700 евро.

Для одного из родителей с ребенком до 14 лет средний диапазон составляет примерно 2 520 – 4 720 евро, а относительно высокий начинается примерно с 7 860 евро в месяц.

Почему суммы для семей различаются

Для сравнения различных домохозяйств IW использует модифицированную шкалу ОЭСР. Первый взрослый имеет коэффициент 1, каждый следующий человек в возрасте от 14 лет – 0,5, а ребенок до 14 лет – 0,3.

Поэтому для семьи с подростком в возрасте от 14 лет суммы будут другими, чем для семьи с маленьким ребенком. Именно состав домохозяйства определяет, какой общий доход соответствует тому же уровню жизни.

При этом расчет показывает уровень текущего дохода, а не общее богатство человека. Наличие сбережений или стоимость недвижимости не добавляются к доходу в качестве активов, а региональные различия в стоимости жизни также не учитываются.

Как меняются зарплаты в Германии

Отдельно Федеральное статистическое ведомство Германии сообщает, что реальные заработки во втором квартале 2026 года были на 1,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Номинальные зарплаты выросли на 4,1%, тогда как потребительские цены – на 2,5%.

В первом квартале 2026 года реальные заработки выросли на 1,8% в годовом исчислении. То есть в обоих кварталах средний рост номинальных заработков опережал инфляцию.