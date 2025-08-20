Требования работы и домашние обязанности ложатся тяжелым бременем на плечи многих людей, и ожидание отпуска становится желанной отдушиной. И, кажется, что вы готовы отдыхать вдали от дома вечно.

Однако, многие туристы испытывают тоску по дому гораздо раньше, чем ожидали. Это выявило исследование DFS, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Когда туристы начинают скучать по дому в отпуске?

Недавнее исследование, в котором приняли участие 2 000 отдыхающих, показало, что 46% британцев начинают скучать по дому уже после 5 дней пребывания за рубежом.

Часто считается, что отпуск – это высшая степень расслабления, но после стресса в аэропорту, забот о багаже и отсутствия личного пространства многие начинают скучать по дому,

– говорит представительница DFS Келли Уайлс.

Так, 52% респондентов считают возвращение домой одним из самых приятных аспектов своего отпуска. А четверть опрошенных выразили чувство грусти при мысли о том, что покидают родные стены.

Опрос также показал, что многие путешественники предпочитают брать с собой в путешествия частичку дома. В частности, 31% респондентов пакуют пакетики чая, а 27% берут с собой собственные полотенца. Некоторые даже упаковывают подушки.

