Вимоги роботи та домашні обов'язки лягають важким тягарем на плечі багатьох людей, й очікування відпустки стає бажаною віддушиною. І, здається, що ви готові відпочивати далеко від дому вічно.

Однак, багато туристів відчувають тугу за домом набагато раніше, ніж очікували. Це виявило дослідження DFS, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Коли туристи починають сумувати за домом у відпустці?

Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь 2 000 відпочивальників, показало, що 46% британців починають сумувати за домівкою вже після 5 днів перебування за кордоном.

Часто вважається, що відпустка – це найвищий ступінь розслаблення, але після стресу в аеропорту, турбот про багаж і відсутності особистого простору багато хто починає сумувати за домом,

– каже представниця DFS Келлі Вайлс.

Так, 52% респондентів вважають повернення додому одним із найприємніших аспектів своєї відпустки. А чверть опитаних висловили почуття смутку при думці про те, що залишають рідні стіни.

Опитування також показало, що багато мандрівників вважають за краще брати з собою в подорожі частинку дому. Зокрема, 31% респондентів пакують пакетики чаю, а 27% беруть із собою власні рушники. Деякі навіть упаковують подушки.

