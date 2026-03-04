Жить можно очень бюджетно: украинка рассказала о ценах в недооцененной стране Европы

Черногория – это одна из самых дешевых стран Европы. И именно это, а также невероятный климат и близость моря делают ее желанным местом для переезда для многих украинцев.

Несмотря на то, что цены в Черногории значительно ниже, чем в Германии или даже Испании, стоимость жизни здесь все еще будет по карману далеко не каждому. И о том, сколько же денег приходится тратить ежемесячно, рассказывает miss_loyalnost.

Интересно Без роскоши и больших расходов: украинка раскрыла сумму, чтобы "выживать" в Албании

Сколько стоит жизнь в Черногории?

Аренда двухкомнатной квартиры для украинки в этой стране обходится примерно в 600 евро в месяц. Но это квартира с хорошим ремонтом, а для людей, экономящих деньги, вполне реально найти жилье и за 400 – 500 евро в месяц. Впрочем, в таких квартирах почти никогда нет вида на море.

Следующая статья расходов – это покупка продуктов. На одного человека в месяц нужно примерно 500 евро при условии, что продукты вы покупаете в магазинах, а готовите самостоятельно дома.

Но если ходить в заведения, где не везде вкусно кормят, если честно, то выйдет все 800 – 900 евро,

– поделилась девушка.

За уход за собой (маникюр, педикюр и окрашивание волос) нужно отдать около 50 евро за одну процедуру. Но салонов и, соответственно, выбора в Черногории, по словам украинки, не очень много.

Украинка раскрыла стоимость жизни в Черногории: смотрите видео

Кроме того, украинка поделилась, что медицина в Черногории "слабенькая". А вот в серьезных случаях даже местные едут на лечение в соседнюю Сербию. Также в Черногории стоит позаботиться о наличии собственной или аренду автомобиля.

Без машины здесь трудно: такси может не приехать, автобусы ходят редко, а вот если есть авто, открываются все двери. Каждые выходные можно ездить на море, или же вообще жить у побережья,

– добавила девушка.

В целом девушка считает, что в Черногории можно жить бюджетно. Цены в этой стране в среднем на 52% выше, чем в Украине, пишет Numbeo. А семье из четырех человек для комфортной жизни в этой стране нужно иметь 112 556 гривен в месяц без учета арендной платы.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?