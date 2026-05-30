"Не имеешь денег – не езди": украинка рассказала о реалиях популярной страны в Европе

Украинка, уже несколько лет живущая за границей, предупредила, что в одну страну без большой суммы денег в отложениях лучше не ехать. Ведь просто заработать и устроиться там не получится.

Жизнь в Испании для многих людей представляется как бесконечный отдых, море и солнце. Впрочем, украинская эмигрантка Ирина предупредила, что реальность совсем другая, сообщает ira.fedoriichuk.

К чему нужно подготовиться перед переездом в Испанию?

Украинка честно предупредила, что людям, которые не имеют отложенных денег, в Испанию лучше не ехать. Ведь это не "волшебная страна", где есть большие выплаты для украинцев, аренда дешевая, а цены – низкие.

Аренда совсем не стоит копейки, а иногда и равноценна зарплате, которую получают люди. Особенно если мы говорим о городе. Даже если вы едете на программу, это не значит, что вы не должны иметь финансовую подушку,

– поделилась блогерша.

Украинка рассказала о стоимости жизни в Испании: смотрите видео

По ее словам, часто на поиск работы приходится выделять месяцы, и даже она не гарантирует хороших заработков. Поэтому о мечтах ходить на море и отдыхать каждый день можно забыть. Многим людям приходится тяжело и много работать, и на отдых уже просто не остается времени.

Потому что такая жизнь – повсюду так. Если вы планируете переезд, просто снимайте розовые очки и будьте готовы ко всему,

– добавила женщина.

В комментариях немало украинцев согласились с блогером относительно того, что зарплаты в стране невысокие, а вот расходов немало.