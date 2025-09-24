В Китае проводится массовая эвакуация людей из южной провинции Гуандун из-за приближения супертайфуна Рагаса. По этой причине сотни рейсов по всей Азии пришлось отменить.

Супертайфун Рагаса – это мощный и активный тропический циклон, что уже поразил наиболее северные части Филиппин и сейчас влияет на Гонконг и Макао, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Сейчас это наиболее интенсивный циклон, что было зарегистрировано 2025 года.

Что известно о тайфуне Рагаса?

Тайфун Рагаса ревет над Южнокитайским морем уже несколько дней и приносит сильные дожди на Филиппины, Тайвань, Гонконг и южный Китай. Рагаса по мощности является эквивалентным урагану 5 категории.

За последние часы, по приближению к суше, тайфун несколько ослаб, но все еще остается сильным: скорость ветра достигает 176 миль в час с порывами 268 километров в час. Тайфун движется на запад, поэтому ожидается, что ветер немного утихнет в ближайшие часы.

Впрочем, шторм, что достигнет берега 24 сентября около 15:00 по Гринвичу, все еще ожидается достаточно сильным, и он поразит китайский город Чжэцзян в провинции Гуандун. Возможно затопление побережья, а также 250 – 450 миллиметров осадков в регионе.

Китайские метеорологи уже назвали Рагасу "королем штормов".

Как Рагаса повлиял на авиасообщение?

Сотни рейсов были отменены, а десятки тысяч пассажиров остаются в затруднительном положении в аэропортах из-за приближения супертайфуна Рагаса над Азией, пишет Euronews. Международный аэропорт Гонконга уже заявил, что ожидает "значительных сбоев", а в течение ближайших дней, вероятно, будет отменено более 700 рейсов.

Из-за неблагоприятных погодных условий пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпанией для получения актуальной информации о рейсах или проверить ее на сайте аэропорта перед вылетом в аэропорт, – сообщили в аэропорту.

Кроме того, тайфун может повлиять и на движение общественного транспорта – поэтому пассажирам советуют учесть это во время дороги в аэропорты и из них. Кроме того, о приостановлении полетов заявили и в международном аэропорту Шэньчжэнь на юге Китая, а также в аэропорту Макао.

