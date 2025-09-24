В Китаї проводиться масова евакуація людей з південної провінції Гуандун через наближення супертайфуну Рагаса. З цієї причини сотні рейсів по всій Азії довелося скасувати.

Супертайфун Рагаса – це потужний та активний тропічний циклон, що вже вразив найбільш північні частини Філіппін та зараз впливає на Гонконг та Макао, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Наразі це найбільш інтенсивний циклон, що було зареєстровано 2025 року.

Цікаво Зміни перетину кордону в дії: Польща фіксує чималий наплив молодих українців

Що відомо про тайфун Рагаса?

Тайфун Рагаса реве над Південнокитайським морем вже кілька днів та приносить сильні дощі на Філіппіни, Тайвань, Гонконг та південний Китай. Рагаса за потужністю є еквівалентним урагану 5 категорії.

За останні години, по наближенню до суші, тайфун дещо ослаб, але все ще залишається сильним: швидкість вітру сягає 176 миль за годину з поривами 268 кілометрів на годину. Тайфун рухається на захід, тож очікується, що вітер трохи вщухне найближчими годинами.

Втім, шторм, що сягне берега 24 вересня близько 15:00 за Гринвічем, все ще очікується досить сильним, і він вразить китайське місто Чжецзян у провінції Гуандун. Можливе затоплення узбережжя, а також 250 – 450 міліметрів опадів у регіоні.

Китайські метеорологи вже назвали Рагасу "королем штормів".

Як Рагаса вплинув на авіасполучення?

Сотні рейсів були скасовані, а десятки тисяч пасажирів залишаються у скрутному становищі в аеропортах через наближення супертайфуну Рагаса над Азією, пише Euronews. Міжнародний аеропорт Гонконгу вже заявив, що очікує "значних збоїв", а протягом найближчих днів, ймовірно, буде скасовано понад 700 рейсів.

Через несприятливі погодні умови пасажирам рекомендується зв’язатися з авіакомпанією для отримання актуальної інформації про рейси або перевірити її на сайті аеропорту перед вильотом до аеропорту, – повідомили в аеропорту.

Окрім того, тайфун може вплинути і на рух громадського транспорту – тож пасажирам радять врахувати це під час дороги до аеропортів та з них. Окрім того, про призупинення польотів заявили й у міжнародному аеропорту Шеньчжень на півдні Китаю, а також в аеропорту Макао.

Які ще новини про польоти варто знати?