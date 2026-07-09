Температура только растет: в Европе зафиксировали самый жаркий июнь в истории

В июне 2026 года Европу накрыли сразу несколько волн жары, и в целом месяц стал рекордно жарким. Средняя температура по региону в июне превысила показатели последних десятилетий на 3,06 градуса.

Ученые зафиксировали, что июньская волна жары привела к повышению температуры на поверхности по всей Европе целых на 3 градуса по Цельсию. А в глобальном масштабе июнь 2026 года оказался на 0,56 градуса теплее среднего показателя за предыдущие тридцать лет, пишет The Guardian.

Как изменилась температура в июне в Европе?

По сравнению с периодом 1991–2020 годов температура, зафиксированная в прошлом месяце, стала на полградуса выше. Но если оценивать по доиндустриальному уровню, то в среднем Европа потеплела на 1,39 градуса – и это делает июнь 2026 года вторым самым теплым за всю историю наблюдений.

Океаны планеты стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

В совокупности эти рекорды свидетельствуют о том, что климатическая система продолжает накапливать тепло. Следствием этого являются все более интенсивные волны жары, стабильно теплый океан и растущие риски для людей, экосистем и инфраструктуры,

– поделилась климатолог из Copernicus Саманта Берджес.

За последние шесть недель Западная Европа уже сталкивается с третьей волной жары. А засуха еще и способствует тому, что небольшие лесные пожары перерастают в серьезные и неконтролируемые. И очередная волна жары наглядно иллюстрирует проблему усиления экстремальных температур.

Только за последние дни крупные пожары опустошили значительные территории на юге Европы. Согласно данным, опубликованным во вторник, недавние пожары уничтожили на 56% больше территории, чем обычно.

А во Франции площадь, охваченная огнем, в четыре раза превышает средний показатель для этого времени года: там сгорело 35 400 гектаров. В Испании сгорело 55 128 гектаров леса, а это вдвое превышает норму.