Абсолютный температурный рекорд: Барселону накрыла новая волна жары

В Испании фиксируется очередная волна жары –, и в невероятно популярной среди туристов Барселоне уже установлен новый температурный рекорд. Там температура впервые за всю историю наблюдений достигла 40,5 градусов.

Автоматическая станция обсерватории Фабра в Барселоне зафиксировала просто рекордную температуру в 15:00, пишет Euronews.

Какая температура сейчас в Барселоне?

Еще никогда ранее в этот период температура в Барселоне не поднималась до 40,5 градусов по Цельсию. Ближе всего к этому значению было 30 июля 2024 года, и тогда стрелка термометра поднялась лишь до 40 градусов.

Экстремальная жара побила также и несколько других рекордов в Каталонии. В частности, там зафиксировали самую высокую ночную температуру – в ночь на среду на станции Portbou-Coll dels Belitres минимальная температура составила 31,9 градуса. А этот показатель превышает порог "адских ночей". Такое название дали ночам, когда температура не опускается ниже 30 градусов по Цельсию.

Городские власти уже перешли в режим тревоги: ввели в действие план на случай сильной жары. Он предусматривает защиту в первую очередь для групп населения, наиболее уязвимых к жаркой погоде, – детей, младенцев, бездомных, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

Также правительство Каталонии уже сообщило, что 229 муниципалитетов в регионе уже находятся в зоне очень высокого риска лесных пожаров. Метеорологическая служба прогнозирует, что сильная жара в стране продлится как минимум до воскресенья.

Еще в июне чрезвычайная жара, охватившая большую часть Европы, привела к тому, что на материковой Испании была зафиксирована самая высокая среднесуточная температура за месяц как минимум с 1950 года – она составила 28,17 градуса по Цельсию. И, согласно местным оценкам, в июне более 1000 смертей могли быть связаны именно с волной жары.