Трамп ввел пошлины на острова, где из жителей только пингвины: что о них известно

2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины на весь импорт в США. Необитаемые острова Херд и Макдональд были включены в этот санкционный список.

Из самого интересного – на этих территориях живут только пингвины, вероятно, именно им придется соблюдать "уплату пошлины". 24 Канал собрал интересные факты об островах Херд и Макдональд – узнайте, где они расположены, чем особенные и можно ли их посетить.

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Что известно об островах Херд и Макдональд

Коротко о главном

Остров Херд – самый большой остров региона. Он занимает площадь 368 квадратных километров и классифицируется как действующий вулкан, значительная часть которого покрыта ледниками. Выдающаяся достопримечательность острова, вулкан Биг-Бен, достигает высоты 2 745 метров на пике Моусон, что на 517 метров превышает гору Костюшко на материковой части Австралии. За последние два десятилетия вулкан пережил несколько извержений.

Остров Макдональд, расположен в 43,5 километра к западу от острова Херд, является главным островом группы островов Макдональд. Имея высоту всего 186 метров, он отличается не только своими геологическими особенностями, но и действующим вулканом. Примечательно, что острова Макдональда подверглись значительной вулканической активности, что привело к удвоению их размера с 1980 года.

Расположение

Острова Херд и Макдональд (Heard Island and McDonald Islands – HIMI), которые относятся к Австралии – одни из самых отдаленных мест на Земле.

Они расположены в 4 000 километрах к юго-западу от Перта в южной части Индийского океана и примерно в 2 000 километрах к северу от австралийской базы на станции Дэвис в Антарктиде.

Где расположены остров Херд и острова Макдональд: смотрите на карте

Особенности островов

HIMI – это динамичная природная среда, в которой преобладают вулканизм, ледниковое действие, океанские течения и немалое количество дикой природы.

Интересно и то, что эти отдаленные вулканические острова являются единственным субантарктическим регионом с нетронутой экосистемой, то есть люди не завезли другие виды, что позволяет биологическим и эволюционным процессам происходить естественным путем.

Климат островов суровый и холодный, с постоянными сильными ветрами и высокой влажностью. Температура редко поднимается выше 10 градусов по Цельсию даже летом, а зимой может опускаться до -10 градусов по Цельсию.

Важно: остров Херд и острова Макдональд привлекают внимание как локации для научных исследований, особенно в области геологии, биологии и климатологии. Исследователи активно изучают вулканическую активность, исследуют, как растения и животные приспосабливаются к экстремальным условиям, и оценивают влияние изменения климата на местные экосистемы.

Население острова

Постоянное население острова – золотоволосые пингвины (королевские и пингвины Дженту), антарктические морские котики и слоны и чернобровые альбатросы, которые находятся под угрозой исчезновения.



Золотоволосые пингвины на островах Херд и Макдональд / Фото Alexander Watson

Необитаемые острова Херд и Макдональд посещают туристы (без высадки на берег) и научные экспедиции (преимущественно на остров Херд).

Как известно, люди ступали на эти острова только дважды – в 1971 и 1980 годах. В знак признания их экологического значения острова Херд и Макдональд были объявлены национальным сокровищем Австралии в 1983 году, а впоследствии, в 1997 году, были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Можно ли посетить острова Херд и Макдональд: что увидеть

Доступ к островам Херд и Макдональд связан со значительными трудностями из-за их удаленного расположения и экстремальных климатических условий.

Обычно посещение этих островов организуют через специализированные туристические компании или в рамках научных экспедиций. Самый распространенный вид транспорта к островам – морской, отправляющийся из Австралии.

Самые интересные локации островов:

Вулкан Биг-Бен – самая высокая точка на острове Херд и активный вулкан, интересующий опытных альпинистов.

Побережье острова Херд – морская жизнь и потрясающие пейзажи. Морские обитатели здесь принимают солнечные ванны.

Бухта Atlas Cove – место первой высадки исследователей на остров Херд.

Горы Sentinel – живописные пейзажи и возможности для треккинга и альпинизма.

Оптимальный период для путешествия – с ноября по март, когда температура, как правило, мягче, а условия более благоприятные. Однако, и в это время все еще могут происходить резкие погодные изменения.