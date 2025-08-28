Незнание закона не освобождает от наказания за его нарушение. Этот принцип часто становится шоком для туристов, многие из которых могут не осознавать, что обычное поведение или действия могут быть строго запрещены в других странах или даже в родных местах.

Так, австралийская пара получила 20 штрафов за непреднамеренное нарушение правил поведения возле священных мест в национальном парке в Австралии. Среди наложенных наказаний был штраф за, казалось бы, невинный поступок – поднятие ветки с земли, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

За что туристы в Австралии получили 20 штрафов?

Тревел-блогеры Бритт и Тим Кроми получили электронное письмо с обвинениями в неправомерных действиях во время их недавнего визита в Национальный парк Улуру на севере Австралии.

Супруги, которые задокументировали свое путешествие через социальные сети, включая Instagram и YouTube, получили то, что было названо "письмом счастья", через несколько месяцев после их визита.

В письме подчеркивается чувствительность определенных мест в Улуру, которые имеют важное культурное значение для коренного народа анангу. В частности, запрещено публиковать изображения определенных священных мест и объектов.

Детали и особенности скалы в этих местах являются эквивалентом священного писания для анангу – они содержат культурно важную информацию и должны созерцаться только в их первоначальном расположении и только определенными людьми,

– говорится в правилах для посетителей парка.

В разных частях парка разрешено фотографировать, однако публикация этих изображений требует специального разрешения. Это правило касается не только журналистов, но и блогеров и обычных пользователей социальных сетей.



Супруги случайно нарушили различные правила в священных местах Национального парка Улуру / Фото из инстаграма @lifeofthecromies

После получения так называемого "письма счастья" пара быстро удалила фотографии и видео с визита в Улуру из своих аккаунтов в социальных сетях. Тем не менее блогеры выразили удивление по поводу некоторых нарушений, которые описывают как странные.

Например, мы подняли сломанную ветку, которой отмахивались от мух, и нам сказали, что нужно убрать любые кадры с этим. А в некоторых местах, даже если они разрешены для фотографирования, нужно включать более широкий пейзаж,

– рассказала пара.

Хотя нарушения Бритт и Тима тянули на штрафы, по словам пары, фактически им их не выписали. Вероятно из-за того, что пара решила удалить этот контент из соцсетей.

Почему туристов предостерегают от публикаций путешествий?

Эксперты выражают беспокойство относительно потенциальной опасности чрезмерной онлайн-открытости. Трансляция своего отсутствия дома может подвергать людей серьезным рискам.

Туроператор Ski Vertigo выделил 3 важных момента, от которых путешественникам следует воздержаться в публиковании деталей путешествий в социальных сетях: