Более 10 тысяч украинцев "развернули" на границе Германии: что произошло

С тех пор как Германия возобновила пограничный контроль 18 месяцев назад, десяткам тысяч иностранных граждан было отказано во въезде в страну. Примечательно, что каждый пятый из них – гражданин Украины.

За последние 2 года примерно 15 000 украинцев получили отказ во въезде в Германию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на государственную статистику, с которой ознакомилось издание Euractiv.

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Тысячи украинцев не впустили в Германию

Данные органов пограничного контроля свидетельствуют, что украинцы составляют 19,1% лиц, которым было отказано во въезде на немецкой границе с августа 2023 года. Эта цифра ставит их на второе место после сирийцев, на которых приходится 19,8% отказов во въезде.

Всего в 2023 году Германия отказала во въезде 35 600 иностранцам, что меньше по сравнению с 45 000, которым было отказано в прошлом году. Примечательно, что если пятая часть тех, кому было отказано во въезде, – украинцы, то говорится о более 15 000 человек из Украины.

Результаты удивляют, поскольку украинцы, которые бегут от вторжения России в их страну, обычно могут получить защиту и временное проживание в любой стране ЕС. Им тоже разрешено путешествовать в пределах Шенгена для отдыха,

– отмечает Euractiv.

Министерство внутренних дел Германии разъяснило, что большинству граждан Украины отказывают во въезде в Германию прежде всего из-за попыток переселиться из других стран ЕС, где им уже предоставлена официальная защита. Такие перемещения, если они осуществляются тайно и без предварительного разрешения, могут привести к отказу во въезде.

Представитель МВД Германии также добавил, что некоторым украинцам отказывают во въезде из-за отсутствия необходимых документов, даже для туристических поездок в пределах Шенгенской зоны.

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