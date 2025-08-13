10 августа пилот авиакомпании Ryanair потерял сознание во время полета. Инцидент произошел на маршруте из Барселоны в Порту.

Более подробная информация о причине такого состояния пилота пока не разглашается. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Portugal Resident, которое цитирует Национальный институт неотложной медицинской помощи.

Как пилот Ryanair потерял сознание на рейсе?

Пилот Ryanair потерял сознание во время полета в 8:19 утра 10 августа. Он пришел в себя и самолет счастливо приземлился в Португалии.

В аэропорту Сан-Карнейро были приведены в готовность службы экстренной помощи, на помощь прибыли кареты скорой помощи из пожарной службы Морейра-да-Майя и больницы Педро Эспана.

По данным Национального института неотложной медицинской помощи, пилот получил помощь на месте, но от госпитализации отказался. Причины такого состояния пилота – пока неизвестны.

У Ryanair есть процедуры и обучение на случай плохого самочувствия пилота во время полета. Рейс из Барселоны в Порту счастливо приземлился в назначенной точке,

– заявили в авиакомпании.

При этом единственный рейс авиакомпании Ryanair, прибывший в аэропорт Франсишку Са Карнейру в воскресенье утром из Барселоны, был именно рейс FR 4587. Он успешно приземлился в 8:35 утра, придерживаясь запланированного времени прибытия, несмотря на медицинский инцидент на борту.

