10 серпня пілот авіакомпанії Ryanair втратив свідомість під час польоту. Інцидент трапився на маршруті з Барселони до Порту.

Більш детальна інформація про причину такого стану пілота поки що не розголошується. Про це пише 24 Канал з посиланням на Portugal Resident, яке цитує Національний інститут невідкладної медичної допомоги.

Як пілот Ryanair знепритомнів на рейсі?

Пілот Ryanair втратив свідомість під час польоту о 8:19 ранку 10 серпня. Він прийшов до тями й літак щасливо приземлився в Португалії.

В аеропорту Сан-Карнейро були приведені в готовність служби екстреної допомоги, на допомогу прибули карети швидкої допомоги з пожежної служби Морейра-да-Майя та лікарні Педро Еспана.

За даними Національного інституту невідкладної медичної допомоги, пілот отримав допомогу на місці, але від госпіталізації відмовився. Причини такого стану пілота – наразі невідомі.

У Ryanair є процедури та навчання на випадок поганого самопочуття пілота під час польоту. Рейс із Барселони до Порту щасливо приземлився в призначеній точці,

– заявили в авіакомпанії.

При цьому єдиний рейс авіакомпанії Ryanair, що прибув до аеропорту Франсішку Са Карнейру в неділю вранці з Барселони, був саме рейс FR 4587. Він успішно приземлився о 8:35 ранку, дотримуючись запланованого часу прибуття, попри медичний інцидент на борту.

