В Чехии изменили правила помощи для беженцев: кому могут повысить выплаты

Чехия изменила правила помощи для беженцев, которые имеют инвалидность. Некоторым людям могут повысить сумму помощи.

С 1 июля Чехия ввела пятиступенчатую систему оценки уровня ограничения самостоятельности для беженцев, имеющих инвалидность. Размер помощи теперь определяется на основании заключения о здоровье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Как определяют размер выплат беженцам с инвалидностью в Чехии?

Оценка ограничения способности к самообслуживанию, от которого зависит размер выплат, проводит Институт оценки состояния здоровья (IPZS).

При этом вывод основывается не только на диагнозе, но и на том, насколько состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека.

Анализируют 6 основных сфер жизнедеятельности:

Передвижение.

Когнитивные способности и общение.

Поведенческие и психологические аспекты.

Способность к самообслуживанию.

Самодостаточность в преодолении требований и бремени болезни или лечения.

Организация повседневной жизни и социальных контактов.

Как и когда подать заявление До 1 октября 2025 года нужно заполнить электронное заявление через ePortál ČSSZ. К нему необходимо приложить медицинские заключения врачей на чешском языке (или с заверенным переводом на чешский) и указать контактные данные врачей в Чехии. После этого должен позвонить работник Института оценки состояния здоровья IPZS, который сообщит о дате визита для оценки состояния.

Напомним, что также украинцам в Чехии дают выплаты на переезд из общежития.