В Чехии изменили правила помощи для беженцев: кому могут повысить выплаты
- Чехия ввела новые правила помощи для беженцев с инвалидностью, включая пятиступенчатую систему оценки уровня ограничения самостоятельности, что влияет на размер выплат.
- Заявление на переоценку можно подать до 1 октября 2025 года через ePortál ČSSZ с добавлением медицинских заключений и контактных данных врачей.
Чехия изменила правила помощи для беженцев, которые имеют инвалидность. Некоторым людям могут повысить сумму помощи.
С 1 июля Чехия ввела пятиступенчатую систему оценки уровня ограничения самостоятельности для беженцев, имеющих инвалидность. Размер помощи теперь определяется на основании заключения о здоровье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
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Как определяют размер выплат беженцам с инвалидностью в Чехии?
Оценка ограничения способности к самообслуживанию, от которого зависит размер выплат, проводит Институт оценки состояния здоровья (IPZS).
При этом вывод основывается не только на диагнозе, но и на том, насколько состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека.
Анализируют 6 основных сфер жизнедеятельности:
- Передвижение.
- Когнитивные способности и общение.
- Поведенческие и психологические аспекты.
- Способность к самообслуживанию.
- Самодостаточность в преодолении требований и бремени болезни или лечения.
- Организация повседневной жизни и социальных контактов.
Как и когда подать заявление
До 1 октября 2025 года нужно заполнить электронное заявление через ePortál ČSSZ. К нему необходимо приложить медицинские заключения врачей на чешском языке (или с заверенным переводом на чешский) и указать контактные данные врачей в Чехии. После этого должен позвонить работник Института оценки состояния здоровья IPZS, который сообщит о дате визита для оценки состояния.
Напомним, что также украинцам в Чехии дают выплаты на переезд из общежития.